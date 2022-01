Ancora un dolore per Barbara D’Urso, a pochi giorni dal suo messaggio molto commovente nei confronti di Paolo Calissano, l’attore delle fiction ‘Vivere’ e ‘Venti di ponente’ deceduto a 54 anni nella sua casa dopo anni vissuti con gravi problematiche. Adesso se n’è andata per sempre un’altra persona che per lei ha rappresentato molto, una figura alla quale ha rivolto solo parole bellissime. La notizia del suo decesso ha lasciato tutti senza parole e anche la conduttrice ha voluto dire la sua.

Alcuni giorni fa Barbara D’Urso aveva anche voluto ricordare l’artista Pino Daniele nell’anniversario della sua scomparsa: “Ci sarai per sempre” e aveva aggiunto un cuore rosso. Aveva postato per la precisione una loro immagine insieme, mentre la conduttrice dava un bacio sulla guancia del grande cantante napoletano. E alcuni internauti avevano commentato così: “Pino, quanto ci manchi”, “Ciao Barbara, sono d’accordo con te, sempre nel nostro cuore”, “Resterà sempre un grande artista”.

Barbara D’Urso ha espresso il suo dolore immenso attraverso il suo profilo Twitter ufficiale. Questa la sua dedica strappalacrime nei confronti di una donna, che è stata protagonista negli anni passati: “Giornalista e scrittrice, si è da sempre spesa per la giustizia nella memoria del padre. Un grande abbraccio a tutta la famiglia, che di dolore ne ha già avuto tanto…”. E ha chiuso con il suo consueto cuore rosso. Diversi i messaggi scritti dagli utenti, che hanno condiviso il suo stato d’animo.





Dunque, l’ultimo saluto ad una grande donna da parte di Barbara D’Urso è stato fatto nei riguardi di Silvia Tortora, morta a 59 anni. Lei era la figlia del compianto Enzo Tortora. Queste le reazioni dei seguaci di Barbarella: “Mi dispiace tanto”, “Ciao Carmelita, mi dispiace e condoglianze alla sua famiglia. Ciao Silvia, riposa in pace”. Eppure, anche in questa circostanza, c’è chi non ha appoggiato l’iniziativa della presentatrice Mediaset: “Questo si chiama sciacallaggio a livello decisamente top”.

Giornalista e scrittrice, #silviatortora si è da sempre spesa per la giustizia nella memoria del padre. Un grande abbraccio a tutta la famiglia, che di dolore ne ha già avuto tanto…❤️ January 10, 2022

Silvia Tortora, classe 1962, era dunque la figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora e di Miranda Fantacci. Aveva una sorella, che si chiama Gaia, più piccola di lei. Dal 1990 era unita in matrimonio con l’attore Philippe Leroy e aveva due figli: Philippe e Michelle. Se n’è andata per sempre nella giornata del 10 gennaio all’interno di una clinica della capitale Roma, dove era ricoverata.