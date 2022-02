Giornata davvero triste per Barbara D’Urso, che in diretta a ‘Pomeriggio Cinque’ è quasi scoppiata a piangere davanti alle telecamere a causa di un lutto che ha colpito lei e la trasmissione. Ha voluto rendergli omaggio in chiusura di programma e per la conduttrice televisiva non è stato facile affrontare quel momento. Mai avrebbe voluto concludere il suo ultimo appuntamento della settimana con questa notizia, ma purtroppo nelle scorse ore si è materializzato questo brutto evento.

Su Barbara D’Urso sono uscite notizie poco piacevoli qualche giorno fa. Infatti, la collega Francesca Fagnani aveva svelato che Pamela Prati aveva deciso di denunciare Carmelita per il caso Mark Caltagirone: “Ha fatto più di una dichiarazione sconvolgente. S’, direi più di qualcuna. E posso anticipare che per la prima volta rivela di aver denunciato Barbara D’Urso, che nei suoi programmi ha parlato a lungo del suo argomento”. E poi nell’intervista sono state ascoltate quelle parole proprio dalla Prati.

Durante la puntata con ‘Pomeriggio Cinque’, si è parlato inevitabilmente della guerra in Ucraina ma anche del ‘GF Vip’. In particolare, Barbara D’Urso è rimasta senza parole quando il giornalista Roberto Alessi ha affermato: “Forse nemmeno lo stesso fidanzato di Soleil sa di esserlo”. Ma Barbarella: “Non è capace di fare queste cose”. Ma prima di salutare il pubblico e dargli appuntamento a lunedì 28 febbraio, ha voluto dire addio in pubblico ad una figura importante del programma Mediaset.





Barbara D’Urso ha deciso di proferire queste parole per il suo addio commosso ad un uomo che non c’è più: “Volevo salutare insieme a voi un nostro amico, un autore che è stato per tanti anni nelle nostre trasmissioni. Da un paio di anni si era allontanato, si chiama Gianni Tramontano e stanotte ci ha lasciato”. Prima di concludere la puntata di ‘Pomeriggio Cinque’, ha voluto aggiungere qualcos’altro, in particolare ha espresso la sua massima vicinanza ai familiari del defunto, che ha lasciato tutti angosciati.

Poi Barbara D’Urso ha chiosato: “Voglio dare un grandissimo abbraccio alle sorelle, alla famiglia e a suo marito Memo. Ciao Gianni, sarai sempre nel mio cuore”. E ha quindi salutato così prima di dare la linea ad ‘Avanti un altro’ di Paolo Bonolis. Gianni Tramontano è stato dunque uno dei punti cardine della trasmissione in passato, anche se non lavorava lì da circa due anni.