E no che non si arrende. Barbara D’Urso ha milioni di ammiratori, ma pure parecchi detrattori, inutile nasconderlo. La sua televisione viene a volte tacciata di essere ‘trash’. Ma se i gusti non si discutono, una cosa ha saputo dimostrare la conduttrice nel corso degli anni. La sua instancabile e appassionata professionalità. Però alla lunga anche i migliori possono ‘stancare’ un pubblico che, tra piattaforme web, videogame, cinema e tempo libero, è diventato sempre più esigente.

Così a marzo scorso Mediaset, e in particolare Pier Silvio Berlusconi, ha preso la decisione di ridurre il ruolo di Barbarella nel proprio palinsesto. Lo ha fatto cancellando sia Domenica Live che Live Non è la D’Urso. E cambiando pelle a Pomeriggio Cinque. Più spazio all’attualità, meno urla, insomma una maggiore ‘sobrietà’. Addio al trash e molto più spazio all’informazione sul modello vincente di ‘La vita in diretta’, guidata da un ottimo Alberto Matano.

Un produttore di Mediaset, che ha preferito restare anonimo, spiega: “Lei spera di convincere l’azienda a riportare in onda Live, magari non più sotto testata giornalista ma sotto l’ombrello della struttura intrattenimento”. Il fatto che i vertici del Biscione, nonostante puntino forte su di lei, abbiano deciso di stoppare la sua creatura non le va giù. Il boccone è troppo amaro.





E allora ecco la trovata. Barbara D’Urso vuole non soltanto riportare il Live in tv, ma lo farebbe cambiando format. Non più testata giornalistica, ma intrattenimento. Quindi niente più casi di cronaca nera o dibattiti politici, per intenderci, ma argomenti più leggeri. Secondo la fonte anonima che lavora a Mediaset, la conduttrice può farcela. “La d’Urso portava ascolti superiori al 12% con una spesa molto contenuta rispetto a produzioni come Avanti un altro di sera, Scherzi a parte e All Together Now”.

A favore di Carmelita gioca poi un fattore tutt’altro che secondario. I programmi che l’hanno sostituita non stanno ottenendo buoni risultati. Ma le sorprese non sono finite. Sembra che per Barbara sia pronta un’altra opportunità con un reality. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, potrebbe essere proprio lei a condurre “L’Isola dei Famosi 2022”. Rispetto a Ilary Blasi sicuramente la D’Urso ha dalla sua una maggiore esperienza. Voi che ne pensate? Sono scelte che vi convincono?