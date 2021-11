Se Silvia Toffanin gioisce per la conferma del doppio appuntamento settimanale di Verissimo, per Barbara D’Urso non arrivano buone nuove. Questo inizio di stagione televisiva per la conduttrice non è stato come gli altri. Senza troppi giri di parole, dopo la chiusura di Domenica Live e Non è la D’Urso Carmelita si è trovata defilata, messa un po’ da parte considerando gli anni e anni di “egemonia” su Canale 5.

Fino a qualche mese fa presentava tre programmi, di cui uno in onda sei giorni su sette. Ora, dopo il cambio di rotta con la riduzione drastica dei programmi e il cambio di linea editoriale del suo contenitore pomeridiano, Barbara D’Urso si ritrova solo con Pomeriggio Cinque. Ridimensionato, appunto. Ma si sapeva da settimane che questo inizio stagione non l’avrebbe vissuto da protagonista era cosa nota.

Barbara D’Urso, un’altra brutta notizia: “Salta”

Già ad agosto scorso, alla presentazione dei palinsesti, era stata resa nota la chiusura di Domenica Live e Live Non è la D’Urso e che Pomeriggio Cinque avrebbe puntato più su altri argomenti rispetto al solito. “Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri”, aveva spiegato Barbara D’Urso.





“Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento. Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento e, dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio 5 sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori”, aveva proseguito la conduttrice. Il suo pubblico sperava nel tanto annunciato programma serale e qui la brutta notizia.

Secondo molti, infatti, la prima serata d’intrattenimento cui faceva riferimento Barbara D’Urso potrebbe essere La Talpa. Ricordate? Da tempo si parla di una nuova vita del format ma la realizzazione del reality sembra arenata. Mediaset preferisce puntare su altro. Su prodotti come il GF Vip, che infatti si allunga, e L’Isola dei Famosi, che secondo TvBlog torna con Ilary Blasi al timone. Per questo, quindi anche per tempistiche, La Talpa salta e viene rimandato a data da destinarsi.