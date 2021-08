“È tutto vero”. Barbara D’Urso, c’è il colpo di scena: dai corridoi Mediaset la voce più bella

Per Barbara D’Urso è tempo di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Infatti, negli ultimi mesi è stata presa di mira da molti, che hanno festeggiato la notizia riguardante un suo ridimensionamento da parte di Mediaset. Infatti, nella prossima stagione televisiva non ci saranno ‘Live – Non è la D’Urso’ e ‘Domenica Live’, ma solamente ‘Pomeriggio Cinque’ con un orario ridotto. Ora però è emersa un’indiscrezione bomba sul suo futuro, che cambia letteralmente gli scenari del piccolo schermo.

Intanto, un’opinionista di Carmelita sembrerebbe “depresso” in seguito ai ‘tagli’ avvenuto dopo in confronto tra Pier Silvio Berlusconi e Barbara D’Urso. Sarebbe stato il presidente a comunicare la decisione di essere costretto a cancellare Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Non è stato reso noto, almeno per il momento, il nome dell’opinionista che si troverebbe in uno stato di depressione per i cambiamenti drastici in vista. Ma senza alcun dubbio, qualcosa in merito verrà chiarito, quindi non resta che sintonizzarsi sulle novità.

Un programma in particolare sembrava essere ormai in mano ad una collega di Barbara D’Urso, ovvero Paola Perego. Si vociferava che mancassero solamente le ultime formalità prima dell’ufficializzazione, invece la regina di Mediaset sarebbe stata in grado di scipparle la conduzione. Questo almeno è quanto ha ipotizzato ‘TvBlog’, che è certa della sua notizia. Questo storico programma, che torna dopo anni di assenza dal piccolo schermo, potrebbe dunque essere affidato a Barbarella, che tornerebbe in prima serata.





A quanto pare Barbara D’Urso sarebbe adesso in vantaggio per condurre ‘La Talpa’, il reality show che tornerà su Mediaset nel 2022. Eppure la Perego era intervenuta qualche giorno fa: “Lo rifarei assolutamente di corsa. Sarebbe come se mi strappassero un figlio se la facesse qualcun altro”. E purtroppo per lei dovrebbe essere proprio così perché i vertici del ‘Biscione’ vogliono dare ancora fiducia a Barbara D’Urso, che si potrebbe giocare davvero il tutto per tutto con questo nuovo programma per lei.

Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo sono la coppia top in questa rovente estate 2021. Da qualche mese relazione stabile, frequentazione assidua e affiatata. È stato il sito ‘Whoopsee’ a beccarli in un noto ristorante di Milano, in compagnia del figlio dell’assicuratore e di un’amica. E la conduttrice televisiva è stata immortalata nelle scorse ore in topless.