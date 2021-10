“Via da Mediaset”. Barbara D’Urso, terremoto in tv. Trema Canale 5: “Si sa già dove va”

La notizia è di quelle clamorose, ma le voci stanno diventando sempre più insistenti e c’è un po’ di preoccupazione da parte dei vertici Mediaset. Barbara D’Urso è una delle colonne portanti dell’emittente televisiva, nonostante abbia subito un ridimensionamento in questa stagione televisiva. Visti anche gli sviluppi con il ‘Biscione’, la conduttrice televisiva sarebbe decisamente corteggiata e potrebbe prendere una decisione bomba. Che nessuno ovviamente si aspetterebbe minimamente.

Qualche giorno fa Barbarella si è spaventata in diretta a ‘Pomeriggio Cinque’ per un boato in studio. Durante la diretta su canale 5 di giovedì 21 ottobre la conduttrice stava parlando con alcuni ospiti quando si è sentito un fortissimo scoppio che ha spaventato tutti in studio. “Cosa è successo?”, ha chiesto Barbara D’Urso non ricevendo nessuna risposta. Sgomento e preoccupazione anche per gli autori e gli ospiti che aspettano informazioni da qualcuno. “Si è rotto un vetro, ma è tutto ok. Stiamo calmi”, ha spiegato poco dopo.

Al momento Barbara D’Urso non ha ovviamente commentato la notizia che stiamo per rivelarvi, anche perché è impegnata duramente con la conduzione di ‘Pomeriggio Cinque’. Ma l’ipotesi che possa lasciare definitivamente Mediaset non sarebbe da scartare completamente. Avrebbe infatti avuto delle proposte interessanti nell’ultimo periodo e potrebbe anche decidere di valutarle attentamente. L’offerta sarebbe abbastanza ghiotta e l’emittente di Pier Silvio Berlusconi sta iniziando a tremare.





Stando a quanto riportato sul loro sito da ‘Novella 2000’, fonti vicine a Mediaset avrebbero riferito che Barbara D’Urso sarebbe stata contattata dall’emittente Sky. In un primo momento questo avvicinamento sarebbe nato quasi come un gioco, ma adesso si starebbe facendo più concreto. L’ipotesi è che le sia affidata una trasmissione non come ‘Pomeriggio Cinque’, ma che comunque sarebbe alla sua portata. E la vedremmo all’opera sul canale in chiaro Tv8. Staremo a vedere cosa succederà.

Barbara D’Urso ha twittato un po’ di giorni fa: “Ho deciso di fare un gioco con voi, #amiciditwitter… Cosa ne dite se, di tanto in tanto, organizzassi un piccolo “followers control my life”? Vi piace come idea?”. Insomma Carmelita ha deciso di iniziare con i propri fa il gioco “followers control my life” che consiste nel lasciar scegliere ai propri seguaci qualcosa da fare nel corso della giornata.