“È depresso”. Barbara D’Urso, la voce sul suo opinionista preoccupa. Dietro al ‘crollo’ un motivo preciso

Barbara D’Urso, riflettori accesi sul noto opinionista del salotto della conduttrice. Il ‘ridimensionamento’ apportato dalle reti Mediaset nei riguardi di Barbara D’Urso, sarebbe andato incontro ad alcune ‘conseguenze’ anche sul noto opinionista. A diffondere l’indiscrezione il sito Dagospia.

Al momento si tratterebbe solo di indiscrezione, secondo cui l’opinionista sembrerebbe “depresso” in seguito ai ‘tagli’ avvenuto dopo in confronto tra Pier Silvio Berlusconi e Barbara D’Urso. Sarebbe stato il presidente a comunicare la decisione di essere costretto a cancellare Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Diverse le sorti per dedicando Pomeriggio Cinque.

Tempistiche e visibilità diversa per Pomeriggio Cinque, che resterebbe l’unico programma atto a ‘restistere’ ancora: “Per poco farò soltanto Pomeriggio 5. Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario”.





“Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri”, ha affermato Barbara.

Non è stato reso noto, almeno per il momento, il nome dell’opinionista che si troverebbe in uno stato di depressione per i cambiamenti drastici in vista. Ma senza alcun dubbio, qualcosa in merito verrà chiarito, quindi non resta che sintonizzarsi sulle novità.