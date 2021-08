“Sono sconvolta”. Barbara D’Urso, tanta tristezza per quello che sta succedendo: “Mi vengono i brividi”

Sono giorni molto difficili per diverse zone d’Italia. Non solo i contagi da Coronavirus che tornano a salire e preoccupano. Purtroppo, oltre alle temperature molto elevate registrate negli ultimi giorni, ci sono mani colpevoli che appiccano incendi. E così le fiamme distruggono tutto in Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Puglia. Soltanto nella giornata di venerdì 20 luglio sono stati oltre 800 i roghi, con altrettanti interventi dei vigili del fuoco.

Il maggior numero, 250, in Sicilia, dove il presidente Nello Musumeci ha chiesto al presidente del consiglio Mario Draghi la dichiarazione di mobilitazione del servizio nazionale di Protezione Civile. Ben 10 le squadre in azione soltanto a Catania, impegnati ben 60 vigili del fuoco con 20 automezzi. Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha dichiarato: “Abbiamo avuto nella nostra storia anni difficili per la lotta agli incendi. Il 2021 con 558 richieste si avvicina pericolosamente al 2012, 2017 e speriamo non al 2007”.

In queste ore anche Barbara D’Urso ha voluto esprimere tutta la propria costernazione per quanto sta avvenendo. In particolare la popolare conduttrice televisiva ha rivolto il suo pensiero all’Abruzzo, terra da lei molto amata dove trascorre spesso, come quest’anno, le vacanze. Barbara D’Urso ha fatto sapere quello che pensa in questo difficile momento, aggiungendo alle sue dichiarazioni le immagini degli incendi a Pescara.





“Io ero qui una settimana fa… – fa sapere Barbara D’Urso con un tweet – Ieri le fiamme hanno raggiunto gli ombrelloni della spiaggia… È assurdo, mi vengono i brividi… Un abbraccio a tutti i miei amici abruzzesi… #Pescara”. In questo caso il vento ha trasportato la cenere degli alberi bruciati fin sulla spiaggia in riva al mare. Qui le palme utilizzate per gli ombrelloni hanno subito preso fuoco, costringendo i responsabili dello stabilimento a ricorrere agli estintori.

Io ero qui una settimana fa… Ieri le fiamme hanno raggiunto gli ombrelloni della spiaggia… È assurdo, mi vengono i brividi… Un abbraccio a tutti i miei amici abruzzesi… #Pescara pic.twitter.com/MqRrE19faF August 2, 2021

Barbara D’Urso, dunque, è sinceramente addolorata e triste per quello che sta avvenendo in Abruzzo e a Pescara. Proprio lì negli stessi luoghi che lei ama frequentare. “È un inferno” dice oggi la conduttrice di Pomeriggio 5 che invia un messaggio di vicinanza a chi è costretto a vivere una situazione così difficile. C’è chi ha dovuto abbandonare la propria casa, chi deve fare i conti le fiamme e si ritrova con attività completamente distrutte. “Un abbraccio a tutti i miei amici abruzzesi” le parole di Barbara D’Urso.