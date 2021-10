“Allora siete pronti?”. Barbara D’Urso, l’annuncio a sorpresa che cambia tutto: in arrivo una grande novità

Negli ultimi tempi è stata al centro dell’attenzione più che altro per critiche, frecciatine o gaffe. Forse questo non è il miglior periodo per Barbara D’Urso che, riconfermata ma allo stesso tempo ridimensionata da Mediaset, ha cambiato molto il suo stile. Così come i contenuti affrontati, meno gossip e più attualità, il suo Pomeriggio 5 è meno urlato e forse frivolo. Un cambiamento che ha lasciato perplesso perfino qualche collega, come Alberto Matano.

E in una delle ultime puntate al momento di presentare Andrea Casalino, la conduttrice prima ha esclamato: “Vedo che fuori dalla Casa c’è un bel ragazzone…”. Poi però alla domanda di Michele Cucuzza “Chi è?” Barbara ha farfugliato piuttosto confusa: “Chi è?! Ehm… chi è…”. Insomma non ricordava il nome dell’ex gieffino, non una grandissima figura. Comunque nelle ultime ore Barbara D’Urso ha di nuovo fatto centro nel suo pubblico con un regalo molto particolare.

Proprio nella notte tra lunedì 18 ottobre e martedì 19, Barbara D’Urso ha twittato: “Ho deciso di fare un gioco con voi, #amiciditwitter… Cosa ne dite se, di tanto in tanto, organizzassi un piccolo “followers control my life”? Vi piace come idea?”. Insomma Carmelita ha deciso di iniziare con i propri fa il gioco “followers control my life” che consiste nel lasciar scegliere ai propri seguaci qualcosa da fare nel corso della giornata: in quale ristorante andare o come vestirsi, cose così.





In tanti hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa della loro Carmelita: “Non ho idea di come si svolga, ma sicuramente se lo farai sarà una cosa stupenda”. Molti fan hanno messo mi piace al tweet di Barbara D’Urso, l’idea di fare questo gioco è apprezzata.

Ho deciso di fare un gioco con voi, #amiciditwitter… Cosa ne dite se, di tanto in tanto, organizzassi un piccolo “followers control my life”? Vi piace come idea? 😜 October 19, 2021

Certo sei rimasta con solo un ora di trasmissione non ti sei accorta gli errori che hai fatto sei troppo invadente e non più credibile October 19, 2021

Anche se pure in questa occasione non sono mancati i commenti acidi e i soliti messaggi degli hater. Qualcuno ha preso la palla al balzo per lanciare una critica spietata: “Certo sei rimasta con solo un ora di trasmissione non ti sei accorta gli errori che hai fatto sei troppo invadente e non più credibile”. Che non sappiamo cosa c’entri con il gioco in questione, ma tant’è. Comunque Barbara D’Urso farà come sempre e andrà dritta per la sua strada. E voi, cosa vorreste che facesse in “followers control my life”?