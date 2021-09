Una nuova avventura televisiva è iniziata per Barbara D’Urso. Oggi lunedì 6 settembre è infatti andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Pomeriggio 5. Il programma e la conduzione stessa sono stati al centro delle discussioni per molto tempo. Il motivo è stata la rivoluzione voluta dai piani alti di Mediaset. Pomeriggio 5 non si occuperà più di gossip ma solo di cronaca e attualità nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Va registrato il drastico ridimensionamento dell’orario. La trasmissione inizia adesso alle 17 e 35 e finisce alle 18 e 45. Sarebbe un’ora e dieci minuti, ma bisogna considerare la pubblicità e così si arriva a malapena sui 50 minuti. Basti pensare che prima il programma iniziava alle 16 e 50. È stata la stessa Barbara D’Urso ad anticipare alcune novità: “Grafica nuova, studio in parte modificato, più moderno e ancora più aperto alla realtà e all’informazione, sigla nuova. Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti: non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti”.

Oltre agli opinionisti, confermati solo Eva Grimaldi e la giornalista Annalia Venezia, Barbara D’Urso ha dovuto fare a meno anche del consueto caffeuccio in anteprima di puntata. A far storcere il naso ad alcuni fan, comunque, è stata una gaffe, qualcuno sospetta una ‘vendetta’ da parte della conduttrice proprio poco prima che finisse la soap opera “Love is in the air”.





Alla fine del promo per il ritorno di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha infatti salutato i telespettatori così: “Ci vediamo tra pochissimi minuti, appena finisce questa soap che sta andando in onda proprio qui… su Canale 5”. Che si sia dimenticata il nome della soap? Sarebbe davvero strano visto che parliamo di uno degli appuntamenti più seguiti dal pubblico. Qualcuno su twitter ha parlato addirittura di ‘vendetta’.

Più di un utente sui social ha sottolineato come Barbara D’Urso sia apparsa ‘nera’. “Barbara talmente nera che non nomina più nemmeno la soap che la precede #Pomeriggio5”. Qualcun altro invece ha fatto notare che potrebbe trattarsi semplicemente di emozione per il ritorno del programma. In ogni caso una cosa è certa: Carmelita è appena tornata e già non si fa che parlare di lei e del suo ‘nuovo’ Pomeriggio 5.