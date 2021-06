Futuro lavorativo sempre più incerto per Barbara D’Urso che, nelle ore, scorse ha visto materializzarsi l’ombra di Lorella Cuccarini reduce da una stagione trionfale. Lorella Cuccarini, sponsorizzata da Maria De Filippi, dovrebbe innanzitutto essere riconfermata come maestra ad ‘Amici’ anche nella prossima edizione, infatti è stata promossa a pieni voti. La ballerina e presentatrice potrebbe presentare un programma su Canale 5 la domenica pomeriggio e a convincere Mediaset ad offrirle questo compito importante sarebbe stata Maria De Filippi.



Ebbene sì, quest’ultima sarebbe stata fondamentale nel permettere all’amica e collega di guadagnarsi ancora più fiducia da parte del ‘Biscione’. Ora manca solo l’ufficialità. Indiscrezioni alle quali Barbara D’Urso non replica interessata a ben altro. Nonostante i vari depistaggi, il settimanale ‘Oggi’ ha pubblicato le fotografie che mostrano la conduttrice a cena al ristorante La Briciola, nel centro di Milano, e poi la sua ‘fuga’ in auto. Le foto di ‘Oggi’ mostrano Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo prima a cena con qualche amico.

Come riporta il giornale “Era presente sempre anche l’ineffabile Zangrillo. Una volta è in macchina che aspetta. Un’altra è a due passi, e per darsi un tono si abbraccia l’amico Raffaello Tonon, o lo si vede incrociare dall’altro lato della strada…”. Barbara D’Urso e Francesco negli ultimi giorni si sono incontrati spesso in compagnia di amici, ma lui la riaccompagna a casa spesso. Ma chi è l’uomo che sembra aver rubato il cuore a Barbara D’Urso?







Originario di Milano, Francesco è socio di una società di Brokeraggio che ha come amministratore delegato Erasmo Zangrillo. Potrebbe quindi essere il padre oppure un fratello o altro parente. Su Francesco Maria si hanno poche informazioni essendo una persona estremamente riservata, sappiamo che ama giocare a calcio e fino a pochi anni fa faceva parte della seconda categoria di Calcio a 7 Over 40 nel ruolo di attaccante.



In generale, la nuova fiamma di Barbara D’Urso è appassionato di sport e movimento, sicuramente attento alla forma fisica. Francesco Maria Zangrillo è stato sposato ed è divorziato da alcuni anni: ha tre figli di cui il più grande ha quasi vent’anni. E’ possibile dedurre quindi che Francesco Zangrillo si sia sposato