“Fiera di te”. Barbara D’Urso mai così dolce. Parla del collega e si commuove

Emozionante gesto da parte di Barbara D’Urso, che ha voluto complimentarsi in prima persona con una persona a cui vuole davvero un mondo di bene. Quest’ultima ha raggiunto un importante traguardo e lei non ha potuto fare altro che complimentarsi pubblicamente. Una dedica strappalacrime, accolta favorevolmente dalla maggioranza degli utenti. Barbarella ha dimostrato di avere un gran cuore e finalmente tutti sono stati concordi nel complimentarsi per la sua decisione presa.

In una delle ultime puntate di ‘Pomeriggio Cinque’ un fatto insolito è successo durante la diretta del programma pomeridiano condotto da Barbara D’Urso, Pomeriggio 5. Una notizia dell’ultima ora ha interrotto il consueto talk con gli analisti, oggi dedicato al green pass per il personale docente. di punto in bianco Barbara D’Urso viene interrotta dagli autori della trasmissione che le segnalano un aggiornamento choc sulla vicenda di don Francesco Spagnesi, il sacerdote quarantenne arrestato per traffico di droga.

Barbara D’Urso ha appreso di una notizia sensazionale riguardante il collega Pippo Baudo, autentico pilastro della televisione italiana. Quando ha saputo del raggiungimento di quel prestigioso traguardo, la presentatrice Mediaset ha commentato: “Sono fiera di aver lavorato al fianco di Pippo Baudo all’inizio della mia carriera. Per me è stato un ottimo maestro, congratulazioni”. Ma andiamo a vedere insieme perché ha deciso di congratularsi con il grandissimo conduttore tv.





Pippo Baudo è stato premiato direttamente dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che gli ha conferito una nomina importantissima. Il presentatore è infatti diventato Cavaliere di Gran Croce. E Barbara D’Urso ha voluto essere una delle prime a fargli gli auguri per questo entusiasmante risultato. Come ricordato da Carmelita, è stato fondamentale per la sua crescita personale e professionale. E sicuramente Baudo avrà apprezzato tantissimo questo gesto della collega.

A proposito di questa nomina, Pippo Baudo ha affermato: “Ho avuto questo regalo da parte di Mattarella. Mi ha comunicato di avermi assegnato questa onorificenza. E sono andato al Quirinale dove ho avuto con il Presidente un incontro caloroso e denso. Noi siamo molto amici da anni. Un riconoscimento al proprio lavoro e alla propria professionalità. La cosa bella è che è questa nomina è arrivata a sorpresa”.