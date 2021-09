Barbara D’Urso, nella vita privata gli animi si rasserenano. Sono giorni di tensione nel salotto televisivo di Pomeriggio 5. La padrona di casa ha dovuto fare fronte a una serie di incomprensioni nate in diretta tv durante le quali non poteva che prendere una posizione. Ma a calmare i lsuo animo, fortunatamente, l’amore per i figli.

La coppia di sposi, l’infermiere Enzo e chissà quante altre sorprese accadranno davanti alle telecamere di Pomeriggio 5. Ma Barbara D’Urso ha modo di staccare la spina rivolgendo le spalle al lavoro e il cuore sempre verso i suoi affetti più grandi. Ovviamente stiamo parlando dei figli, tesori inestimabili per tutte le mamme del mondo.

Nello specifico, stiamo parlando di Giammauro ed Emanuele, figli della conduttrice nati dalla precedente relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi. Seppur non sia solita spendere troppe parole, a raccontare del loro rapporto ci pensano le immagini condivise sui social.





E le ricorrenze più significative rappresentano certamente l’occasione giusta per ricordare quanto i figli sono e saranno sempre la sua più grande forza. Nelle ultime ore sul profilo Instagram, Barbara D’Urso ha condiviso una foto per il compleanno del secondogenito. Un pensiero ricco di amore seppur espresso con parole semplici e immediate, tipiche di un cuore di mamma che non ha mai troppo bisogno di girare intorno alle manifestazioni del sentimento per i propri figli.

E a corredo della didascalia non poteva che esserci una foto del figlio presa dall’album di famiglia mentre faceva il bagnetto: “Ed eccolo l’unico altro vero punto di felicità perfetta e totale. Ore 00.10 del 29 settembre. Tu, il ribelle col cuore grande che corre rigorosamente da solo e vince… E mi fa camminare a testa alta. Io, tu e Giammauro uniti ed indivisibili. Noi tre, l’amore puro. Ti amo. Mamma”.