Insolito e possiamo dire clamoroso quello che è successo nelle scorse ore sui social network. Ad essere finita nel mirino delle critiche Barbara D’Urso, che ha iniziato a condurre il suo nuovo programma ‘La Pupa e il Secchione’. Per lei si tratta della prima conduzione dello stesso in un canale inedito, ovvero Italia 1. Da una parte c’è chi è rimasto soddisfatto dalla sua presentazione, mentre dall’altra c’è chi l’ha già criticata notevolmente. E ora l’affondo è arrivato in un certo senso da un suo collega.

Problemi per Barbara D’Urso si sono registrati anche con Flavia Vento, che sarebbe pronta ad andarsene: “Lei mi ha promesso che questa volta non lascerà il reality. Perché voi sapete che lei abbandona tutti i reality ai quali partecipa. Io non so però stanotte cosa è successo. Vi prego, non mi date queste notizie choc perché ne ho avute anche troppe. Ah voleva andare via ieri notte. Però non è scappata? Ah voleva andarsene, no vabbè ragazzi, non ce la posso fare. Se va via anche Flavia Vento io non so più chi mettere dentro”.

Barbara D’Urso ha scelto come giudici de ‘La Pupa e il Secchione’ Federico Fashion Style, Soleil Sorge e Antonella Elia. Ma sul web la prima puntata della trasmissione televisiva non è stata accolta da tutti con commenti entusiastici. A far rumore sono stati alcuni giudizi espressi dagli utenti, che hanno criticato aspramente la conduzione di Barbarella. A far discutere però è stata la condivisione di questi messaggi da parte di un presentatore. Che non avrà fatto piacere alla donna.





Questi alcuni dei commenti degli utenti contro Barbara D’Urso, condivisi su Instagram dall’ex conduttore de ‘La Pupa e il Secchione’ Andrea Pucci: “Cortesemente Andrea Pucci, ritorna su Italia 1 e caccia tutti perché è tutto un grande schifo”, “Ridateci la vera La Pupa e il Secchione. Pucci, dove sei? Barbara D’Urso ha rovinato il programma”, “Rivoglio Andrea Pucci, programma rovinato”. E lui ha in un certo senso avallato quelle parole con un gesto destinato a far discutere decisamente a lungo.

I giornalisti si lamentano di barbara d'urso che retwitta "boccata d'ossigeno dopo 6 mesi di signorini"



Credo siano distratti e si siano lasciati sfuggire altro…#LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/DsYeTDTkMC March 16, 2022

Andrea Pucci, classe 1965, ha condotto ‘La Pupa e il Secchione’ nel 2021. L’anno scorso è anche stato giurato di ‘Star in the Star’. Quest’anno ha invece preso parte ad una puntata del programma ‘Stasera tutto è possibile’ di Stefano De Martino, che va in onda su Rai 2, in veste di ospite. Ora, ha creato questa polemica alla quale non sappiamo se Barbara D’Urso reagirà.