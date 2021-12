A gennaio Barbara D’Urso torna in televisione con Pomeriggio Cinque. In questi giorni il programma è condotto da Simona Branchetti. C’è chi ha pensato che il motivo della sostituzione fosse dovuto a problemi di salute di Barbara D’Urso, ma la conduttrice ha voluto rassicurare tutti attraverso le Instagram Stories: “Non ho il Covid, sto benissimo, zero, tutti i tamponi sono negativi, sono piena di vaccini, non ho tosse, non ho febbre, sto una favola”. Semplicemente, è assente nel suo salotto televisivo perché è in ferie e si sta godendo la famiglia.

Con il nuovo anno sarà sempre lei a condurre Pomeriggio Cinque: nel frattempo Mediaset sta lavorando a una sua uscita dal programma pomeridiano e sta pensando di affidarle il timone della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Come fa sapere il giornalista Giuseppe Candella su Dagospia, sembra proprio che la presentatrice passerà nella prima serata di Italia 1. Insomma pare che Barbara D’Urso finirà nuovamente nel settore dell’intrattenimento, ma nel prime time di Italia1.

“Per lei uno show e una retrocessione su Italia1 dove condurrà una nuova edizione de La Pupa e il Secchione”, dice Giuseppe Candela. Da un lato Barbara D’Urso non resterà a bocca asciutta, dall’altro per lei ci saranno delle novità nel 2022: porterà a termine questa stagione di Pomeriggio Cinque e ci sarà una nuova esperienza televisiva. Tuttavia, come sottolinea Candela, la conduttrice starebbe già affrontando i primi problemi con Mediaset che riguarderebbero l’impostazione dello show. Scendendo nel dettaglio, sono diverse le richieste che avrebbe già fatto: “Vorrebbe lo studio, la diretta, il ritorno della giuria e la presenza di nomi ‘vip’ in gara”.





Va detto che non c’è ancora l’ufficialità sulla conduzione de La pupa e il secchione. Mediaset è da tempo alla ricerca di un conduttore dopo aver ricevuto una serie di “no”. Come quello di Enrico Papi che avrebbe declinato l’invito perché vorrebbe restare su Canale 5 dopo il successo di Scherzi a parte. Mediaset avrebbe proposto il programma anche a Piero Chiambretti e anche in questo caso la risposta sarebbe stata negativa, come spiega Tv Blog.

Stando alle indiscrezioni, insomma, l’azienda aveva pensato al conduttore di Tiki Taka per la nuova edizione della Pupa e il Secchione, considerando che è già di casa su Italia 1. Invece no, Chiambretti avrebbe rifiutato La Pupa e il Secchione 2022 e al momento non si conoscono però le ragioni.