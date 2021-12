Dove abita Barbara D’Urso? Mediaset ha deciso di concedere un po’ di riposo a Barbara D’Urso in vista dei giorni festivi. Durante le festività natalizie il ‘Biscione’ ha fatto una scelta ben precisa: sostituire Carmelita con la collega Simona Branchetti. La conduttrice televisiva non ha dimenticato di salutare tutti i fan in diretta, durante la messa in onda di Pomeriggio 5. Ma come e soprattutto dove trascorrerà le feste?

Un gusto elegante ma anche molto contemporaneo, di certo non si può dire il contrario: Barbara D’Urso è sempre a passo con i tempi. Lo dimostra nel look, ma anche in casa, tra gli oggetti a lei più cari e un arredamento decisamente fuori dall’ordinario.

Nell’attesa di vederla nuovamente alla conduzione del suo programma tv a gennaio 2022, facciamo una piccola visita ‘virtuale’ dentro casa sua, ovviamente a Milano, dove ha deciso di vivere per motivi lavorativi. Ci si aspetterebbe di tutto, eppure Carmelita vive in un appartamento minimal, caratterizzato da colori e oggetti che fanno davvero la differenza.





Ma non solo. Pare che la conduttrice ami anche molto il verde, motivo che l’avrebbe spinta a scegliere una casa immersa tra vegetazione e ampi spazi dove poter staccare la spina e dedicarsi al relax e al silenzio. Luce, colori neutri, a cui poter abbinare più facilmente oggetti di design originali e frizzanti. Dagli scatti che la conduttrice rende noti, non può passare inosservato, ad esempio, il bagno in marmo bianco, così come una cucina a cui non sembra mancare assolutamente nulla per riuscire a deliziare il palato degli ospiti.

Non passa inosservata lo spiccato gusto per l’arte. Infatti uno scatto nel salone mostra chiaramente la presenza di un’opera d’arte pop dai colori accesi, E ogni stanza, non può che avere dei dolcissimi guardiani del focolare, ovvero “orsi amici”: peluche ovunque che la conduttrice televisiva possiede non solo a casa ma anche nei camerini di Mediaset.