Come sempre anche ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D’Urso tornato su Mediaset con il nuovo format ridotto dalle 17.35 alle ore 8.45 con più spazio per temi di attualità e cronaca. Rispetto alle scorse stagioni, dove regnavano trash e gossip, il programma della conduttrice partenopea ha infatti una durata quindi di venti minuti in meno.

Un ulteriore ridimensionamento per la 62enne campana, dopo l’annuncio questa estate dello stop di Live – Non è la D’Urso e di Domenica Live, i suoi due programmi domenicali nella rete ammiraglia Mediaset. In questa nuova edizione, su richiesta di Mediaset, che vuole puntare a un programma più serio e incentrato sulla cronaca e sui temi di attualità, Pomeriggio 5 ha letteralmente mutato pelle: sigla, grafica e studio televisivo diversi.

Barbara D’Urso, brutto colpo per Pomeriggio 5

E pure lo stile di Barbara D’Urso è radicalmente cambiato rispetto agli scorsi anni. Addio abiti scintillanti e make-up colorati, niente più décolleté in vista, gonne a palloncino, scarpe-gioiello con tacchi a spillo, in questa edizione Barbara D’Urso si mostra al suo pubblico con uno stile classico e sobrio, in linea con gli argomenti trattati durante Pomeriggio Cinque.





Barbara D’Urso opta su colori neutri e scuri, l’immancabile camicia bianca, la giacca e scollature decisamente bon ton. Una decisione che però non sembra aver premiato Mediaset. Già lo scorso anno La vita in diretta di Alberto Matano ha sempre vinto la sfida pomeridiana contro Carmelita, ma è di ieri la notizia di un altro clamoroso sorpasso: quello di Geo.

La trasmissione condotta da Sveva Sagramola ha totalizzato il 13,9% di share con 1.825.000 spettatori, mentre Pomeriggio 5 si è fermato al 13,8% di share con 1,6 milioni di spettatori. Anche questa volta La Vita in Diretta di Matano su Rai 1 ha stracciato la concorrenza con 2.425.000 e il 18.34%.