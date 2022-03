“Stai attenta!”. Barbara D’Urso lancia l’avvertimento alla vip: a La Pupa e il Secchione si è visto tutto

Da pochi giorni è iniziato La Pupa e il Secchione 2022, lo show condotto da Barbara D’Urso su Italia1. E già iniziano a crearsi le prime dinamiche. Ne parla la stessa conduttrice durante Pomeriggio 5. Tra le prime situazioni interessanti c’è quella che riguarda Mila Suarez (l’ex fidanzata di Alex Belli) e Mirko Gancitano (il fidanzato di Guenda Goria). L’annuncio della partecipazione di Mirko Gancitano nel programma “La pupa e il secchione” era stato fatto da Barbara D’Urso.

La conduttrice aveva rivelato: “A proposito di gelosie e di Mirko devo fare un annuncio molto importante. La busta choc è che Mirko Gancitano è ufficialmente un secchione de la Pupa e il Secchione Show. Starà chiuso per 8 settimane in una villa con le belle pupe. Lui è un ragazzo d’oro, molto studioso, ma avrà delle tentazioni”. La stessa Guenda Goria aveva nei giorni scorsi commentato in questo modo la partecipazione del fidanzato a La Pupa e il Secchione.

“Sono felice per lui, ovviamente guarderò la trasmissione con molta attenzione. Io sono gelosa, però mi auguro che sarà integerrimo come sempre. Mi fido di lui, anche se un po’ di gelosia c’è ovviamente. Anche perché devo confessare una sua particolare abitudine. Il mio fidanzato a letto per dormire abbraccia chiunque abbia accanto”.





Durante Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha aperto una finestra su La Pupa e il Secchione e l’argomento di discussione è stato proprio quello che riguarda Mila Suarez e Mirko Gancitano. “La notizia che sto per dare a Guenda è che Mila, all’interno della villa, non smette di provocare Mirko”, ha affermato la conduttrice che ha anche mandato in onda un filmato in cui mostra Mila Suarez molto vicina e seducente con Mirko Gancitano in una vasca idromassaggio in cui, però, non sono da soli.

In un confessionale, inoltre, Mila si dice incredula che una ragazza gelosa come Guenda Goria possa accettare che il suo fidanzato dorma con un’altra donna, sottolineando che al suo posto non sarebbe riuscita a sopportarlo. Punzecchiandola, Mila ha poi concluso, invitando la fidanzata di Mirko a “prendere una camomilla” quando guarderà la puntata di martedì, facendo intendere di essere più che determinata a stuzzicare il suo secchione. “Anche nelle edizioni passate si creavano degli innamorati, delle gelosie, ex fidanzati, ex fidanzate. Mirko però è un uomo molto rigoroso”, continua Barbara d’Urso cercando di giustificare la “trama” presa dallo show creando anche la giusta attesa per la seconda puntata che andrà in onda su Italia 1 il prossimo martedì sera.