“Ah, così?! Ridicola”. Barbara D’Urso distrutta: commenti ferocissimi alle nuove foto

Barbara D’Urso è una delle conduttrice più importanti in Italia, anche se negli ultimi mesi le notizie intorno a lei sono state tutt’altro che positive. Non a caso Mediaset l’ha ridimensionata non poco, lasciandole praticamente solo ‘Pomeriggio Cinque’. Anche se si è vociferato nelle scorse settimane di nuovi programmi come ‘La Talpa’ da consegnare a lei. Ma finora non ci sono state assolutamente conferme. Intanto, è finita sotto attacco sui social network per un paio di foto molto criticate.

Intanto, alcuni utenti hanno deciso di utilizzare un hashtag inequivocabile, che chiede con forza le dimissioni di Alfonso Signorini. In tanti vorrebbero quindi che ci fosse una sostituzione, anche se pare difficile che il conduttore possa andarsene autonomamente. A quel punto è stato chiesto a Mediaset di intervenire duramente e di mandarlo via. Ed è stato anche consigliato il nome del suo successore, ovvero quello di Barbara D’Urso. Senza comunque trascurare nemmeno la figura di Ilary Blasi.

Attraverso il suo profilo Instagram, Barbara D’Urso si è mostrata in una veste diversa al di fuori della trasmissione televisiva. Ma anche in questa circostanza ha subito un attacco sferzante dai suoi follower. Si è recata precisamente in un parco della città di Milano, ma il look scelto da Barbarella non è stato affatto apprezzato. L’hanno insultata in ogni modo e chissà come avrà reagito davanti a questi commenti. La presentatrice ha deciso di alzare una gamba su un albero, mostrandosi in maniera sexy.





Nella didascalia delle due immagini Barbara D’Urso ha scritto: “Casual nel parco. Un po’ Beckham e molto D’Urso”. E sono partiti a raffica gli insulti per aver indossato i tacchi: “Ma che senso ha questa foto?”, “Sei solamente ridicola”, “Non sai più cosa devi fare, fai solamente pena”, “Non ce la fa proprio a vestirsi in modo giusto”, “Si è vestita da Carnevale per andare al parco?”. Vedremo se Carmelita vorrà replicare a questi attacchi gratuiti o se preferirà restare in silenzio e lasciar correre tutto.

Alcuni giorni fa sono emersi dei retroscena clamorosi invece di Barbara D’Urso e Soleil Sorge, con quest’ultima che doveva prendere parte al ‘GF Vip’ condotto dalla presentatrice: “Non se ne fece nulla per uno screzio. Avrebbe dovuto fare all’inizio solo tre settimane, dopodiché c’è stato uno screzio e al suo posto è entrata proprio all’ultimo Taylor Mega che, se vi ricordate, era entrata proprio per alcune puntate”.