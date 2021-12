Ancora problemi per Barbara D’Urso. Stavolta non arrivano dal mondo della televisione, dove pure sono circolate notizie su notizie negative sul suo futuro professionale a Mediaset. Anche perché gli ascolti televisivi non stanno andando in base alle previsioni della vigilia e ‘Pomeriggio Cinque’ sta infatti subendo troppe sconfitte. Stavolta a far arrabbiare i follower di Carmelita è stata una foto a tema natalizio pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale. Che ha ricevuto una marea di critiche.

Nelle scorse ore la notizia davvero brutta per Barbara D’Urso ha fatto riferimento ancora una volta agli ascolti televisivi di ‘Pomeriggio Cinque’, che è poi l’unico programma condotto ancora da Carmelita. Ormai la battaglia con il collega Alberto Matano de ‘La Vita in diretta’ sembra persa in partenza. Ilcolpo di scena è stato un altro perché è stata sconfitta anche dal programma ‘Geo’, in onda su Rai 3. Quest’ultimo è stato in grado di raggiungere il 14% di share, a differenza del suo 12%.

Dunque, Barbara D’Urso si è voluta fiondare definitivamente nelle festività natalizie e a poco più di venti giorni dal Natale, Barbarella ha postato un’istantanea nella quale si vede la conduttrice televisiva seduta su una poltrona proprio natalizia. E ha scritto nella didascalia di accompagnamento alla foto: “Manca meno di un mese a Natale. Mi sono portata avanti…o indietro?”. Ma tutti hanno notato un dettaglio decisamente evidente e l’hanno accusata di aver utilizzato un fotoritocco incredibile.





Secondo quanto osservato dai seguaci di Barbara D’Urso, le sue gambe sono apparsa troppo lunghe del solito e anche i suoi piedi non sono sembrati davvero i suoi. E sono partiti a raffica i commenti contro la donna: “Mamma mia, ha le gambe troppo lunghe, ha sbagliato qualcosa”, “Sicuramente avanti con photoshop”, “Il fotografo è un dilettante, l’ha photoshoppata malissimo”, “Ma il suo piede è un 49”. Da parte di Carmelita non è arrivata alcuna replica a queste invettive degli hater.

Intanto, il giornalista Francesco Canino ha affermato: “Voci da Cologno. Dovrebbero chiamarsi Mattino 5 News e Pomeriggio 5 News le versioni “natalizie” di Mattino 5 e Pomeriggio 5, con Francesco Vecchi e Simona Branchetti. Salvo colpi di scena last minute, confermata l’uscita della Panicucci, mentre Barbara D’Urso tornerà a gennaio”, lo ha spiegato il giornalista attraverso un tweet.