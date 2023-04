La notizia su Barbara D’Urso e Pomeriggio Cinque è stata data dalla stessa conduttrice in diretta. Non era mai successa una cosa del genere nel corso di questi anni, ma ora la vita privata della donna è cambiata improvvisamente e in meglio e quindi questa novità è stata inevitabile. Le sue parole sono state cariche di emozione, ma oltre a questo ha fornito un dettaglio parecchio interessante che non farà piacere a milioni di telespettatori, che la seguono assiduamente e con entusiasmo.

Intanto, nei giorni scorsi Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ha vissuto un momento di imbarazzo quando l’ospite Dora Piarulli ha detto una frase inaspettata nei confronti della conduttrice. Il video è diventato popolare sui social e anche Barbara D’Urso l’ha presa con filosofia. “Anche Alberto Matano è bravo”, ha detto, riferendosi al conduttore de La Vita in diretta. La conduttrice è scoppiata in una simpatica risata e ha dato la giusta risposta: “No, io di cognome D’Urso, lui di cognome Matano”.

Barbara D’Urso, la notizia su Pomeriggio Cinque

Ormai siamo a ridosso di una festa importantissima per tutti gli italiani religiosi, infatti nella giornata del 9 aprile si celebrerà la santa Pasqua. Barbara D’Urso non andrà in onda con Pomeriggio Cinque, anche perché nel weekend è già solita avere una pausa. Ma ora c’è un altro giorno in cui non la vedremo e questo sì che fa notizia, dato che nelle annate precedenti non era mai successo. Ma adesso che è nata la sua nipotina ha maggiore voglia di rimanere insieme alla sua splendida famiglia.

Dunque, Carmelita non terrà compagnia al pubblico di Canale 5 nemmeno lunedì 10 aprile, ovvero a Pasquetta: “Buona Pasqua, una serena Pasqua ea tutti quanti e anche una serena Pasquetta, è la prima volta che non andiamo in onda a Pasquetta ma almeno così anche noi tutti che lavoriamo potremo passare un giorno in più con i nostri cari. Io sono felice che quest’anno mi sia stato dato un giorno in più perché come saprete, c’è qualcuno con cui vorrei stare”, ha detto ancora.

La nostra @carmelitadurso vi augura buona Pasqua! 🐣



Noi vi aspettiamo martedì con #Pomeriggio5!

Col cuoreeee 💙 pic.twitter.com/cMtF3jqpoA — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 7, 2023

Infine, Barbara D’Urso ha esclamato: “Ci vediamo martedì dopo Pasquetta, sempre e comunque, il mio cuore è vostro”. Quindi, spazio alla sua meravigliosa nipotina e poi dall’11 aprile è pronta a ricominciare nello studio di Pomeriggio Cinque.