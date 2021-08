“Bugiarda e falsa, avevamo un contratto”. Massacro per Barbara D’Urso, sbugiardata dalla vip della tv

Barbara D’Urso non può terminare l’estate nel più tranquillo dei modi, e la motivazione è da indurre a una serie di rivelazioni fatte da una vip (vippettina) che in quest’ultimo weekend di agosto si è data da fare attaccando la nostra Carmelita via social. Dopo l’archiviazione di tutto il suo trash e la revisione del suo ultimo figlio rimasto, Pomeriggio Cinque, per Barbarella anche questa non ci voleva.

Stiamo parlando di una ex gieffina che ha partecipato al reality quando era la D’Urso a condurlo, che ha dichiarato in una diretta Instagram di essersi sentita ingannata da Carmelita, dandole anche della bugiarda. Cosa avrà mai fatto di tanto grave la conduttrice di Canale Cinque? Ve lo raccontiamo immediatamente.

Il soggetto accusante è Aida Nizar, concorrente del Grande Fratello di qualche anno fa, quando appunto era sotto la conduzione di Barbara D’Urso. Come riportato da DavideMaggio.it, ecco il duro sfogo della Nizar: “Ci sono momenti che non si dimenticano mai. Come non si dimentica mai quanto possa essere bugiardina una persona per la quale tu firmi un contratto, solo perché ti ha promesso un’altra cosa, le fai il favore di andare al Grande Fratello per bucare lo schermo e battere record di ascolti e alla fine vieni ti ripaga? Non mantenere la sua parola!!!”





“Sono profondamente delusa dall’atteggiamento di questa persona che decanta sempre la sua onestà e la sua volontà di aiutare gli altri e poi ti inganna facendoti firmare un contratto che io non avrei mai accettato se non per quello che aveva promesso di offrirmi dopo. Lei mi ha chiamato, mi ha detto: ‘Ma tu perché non vuoi’. Io le ho detto: ‘Perché io voglio fare Le Iene, io voglio essere una inviata, io voglio dare una mano alle persone’”.

Questo è il mio scopo. Per questo anche mi sono affermata nella tv spagnola, perché non voglio continuare a essere giornalista, a fare quella roba quella tv, bucare lo schermo… Io volevo di più. Questo è stato l’accordo… E lei: ‘Ti prometto che sarai inviata del mio programma’. Infatti abbiamo fatto anche il provino, con tantissimo successo, all’aeroporto”.