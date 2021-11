“Ha già deciso”. Barbara D’Urso e Mediaset sempre più lontani: la conduttrice pronta per una nuova sfida

Momento molto particolare per Barbara D’Urso. Dopo anni di successi Carmelita incassa una nuova bocciatura. Già ad agosto scorso, alla presentazione dei palinsesti, era stata resa nota la chiusura di Domenica Live e Live Non è la D’Urso e che Pomeriggio Cinque avrebbe puntato più su altri argomenti rispetto al solito. Addio al trash e molto più spazio all’informazione sul modello vincente di ‘La vita in diretta’, guidata da un ottimo Alberto Matano.



“Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri”, aveva spiegato Barbara D’Urso. Ora una nuova bocciatura con La Talpa, il programma che secondo le indiscrezioni la conduttrice avrebbe dovuto condurre ha subito un nuovo stop.



Mediaset preferisce puntare su altro. Su prodotti come il GF Vip, che infatti si allunga, e L’Isola dei Famosi, che secondo TvBlog torna con Ilary Blasi al timone. Per questo, quindi anche per tempistiche, La Talpa salta e viene rimandato a data da destinarsi. E non la sola batosta per Barbara D’Urso, a quanto sembra infatti la corda con Mediaset si sarebbe quasi spezzata.







La scelta di Pier Silvio Berlusconi sta infatti ripagando. L’exploit di Amici e Verissimo ha riportato la leadership domenicale dopo tantissimi anni a Mediaset, ridimensionato il competitor e in prima serata Scherzi a parte ha ottenuto in media il 16% di share, molto più del prime time condotto da Carmelita. Tanto che i ben informati sarebbero ormai sicuri.



Alla scadenza naturale del contratto, dicembre 2022, il contratto di Barbara D’Urso non sarà rinnovato. E c’è di più, nei prossimi mesi il suo spazio sulle reti Mediaset sarà sempre più ridotto, se non cancellato del tutto. In questi giorni l’ex attrice starebbe valutando altre offerte di lavoro. Pare che abbia ricevuto un’interessante proposta da parte di Sky, che vorrebbe Barbarella per rilanciare il pomeriggio di Tv8.