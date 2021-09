Barbara d’Urso ha chiuso la puntata di “Pomeriggio 5” con un messaggio diretto a Silvia Toffanin che torna in tv oggi, sabato 18 ottobre 2021, con una scoppiettante novità. Quest’anno “Verissimo”, il longevo programma del gossip in onda su Mediaset, raddoppia il suo appuntamento settimanale. La Toffanin si è conquistata, infatti, anche il daytime della domenica.

Silvia Toffanin prenderà il posto della collega Barbara D’Urso, che solo poche ore fa le ha dedicato i suoi migliori auguri per questa stuzzicante avventura. Per alcuni si è trattato di un semplice saluto di rito; per altri un bel gesto, elegante, da parte di Carmelita.

Barbara D’Urso ha concluso la puntata di “Pomeriggio 5” con un messaggio rivolto a Silvia Toffanin, che riprende oggi il suo lavoro a Mediaset con una stagione particolare di “Verissimo”, che sarò trasmesso non soltanto più il sabato pomeriggio, ma anche la domenica. La Toffanin, inutile girarci troppo attorno, andrà in onda al posto della collega partenopea. In estate si è parlato molto del possibile non ritorno di “Domenica Live”, cosa che di fatto poi è accaduta. Benché Barbara D’Urso abbia sempre cercato di minimizzare le voci che parlavano di un suo ridimensionamento in azienda.





Fatto sta che i dirigenti hanno mandato in soffitta “Domenica Live”. Messo da parte anche lo show del lunedì “Live Non è la d’Urso”. Ridotto anche “Pomeriggio 5”, che dura poco più di un’ora. Insomma un bel colpo per Barbara D’Urso che non ha perso però il suo buonumore. E ieri la conduttrice ha fatto un grande in bocca al lupo alla collega Silvia Toffanin.

“Voglio ricordarvi che da sabato, quindi da domani, torna Verissimo e sarà in onda anche domenica dopo Amici”, ha annunciato Barbara D’Urso in chiusura della sua consueta puntata del venerdì di “Pomeriggio Cinque”, l’unico format suo presente al momento al palinsesto.

“Quindi in bocca al lupo con il cuore da parte mia a Silvia Toffanin, che sapete è alla guida di questo programma”, ha aggiunto la presentatrice di Canale 5. Auguri senza dubbio sentiti, ma che qualcuno ha visto impregnati di una certa malinconia, tenendo conto che la Toffanin rimpiazzerà un suo spazio televisivo. Non si può pensare che il vuoto dello spazio domenicale abbia lasciato indifferente Barbara D’Urso. E forse proprio per questo i suoi auguri potrebbero valere quasi doppio.

Su “Gossip e Tv” è stata rimarcato quest’alone di tristezza che ha caratterizzato il messaggio della D’Urso in diretta nella puntata di ieri di “Pomeriggio Cinque”: “Forse Barbara si è lasciata tradire leggermente, ma davvero poco poco, dal suo stato d’animo. Non mancava il sorriso, ma osservando meglio c’era un velo sottilissimo di malinconia per aver perso uno dei suoi giorni preferiti per far compagnia al pubblico”, si legge nell’articolo. Una parte del pomeriggio della domenica sarà occupato da un nuovo programma di Anna Tatangelo. Si tratta di “Scene da matrimonio”, il cui avvio è slittato di qualche settimana.

Anna Tatangelo in una recente intervista aveva detto di essere elettrizzata all’idea di misurarsi con un format fresco e innovativo, ma si è tenuta lontana da paragoni con altre colleghe. “A me non piacciono, perché mettono le persone in competizione. Noi facciamo il nostro mestiere, Mediaset mi ha chiesto questo nuovo impegno e ognuno ha un suo stile, un suo modo di fare tv”. Parlando della D’Urso la cantante ciociara ha detto: “È una superprofessionista, fa questo lavoro anche da più anni di me, non c’è competizione”.