“Con lui l’inferno”. Ballando con le stelle, Simona Ventura choc sull’ex: “Violenze e umiliazioni”

Lacrime nella puntata di ieri, 16 dicembre, a Ballando con le stelle. Simona Ventura ha confessato il dramma passato negli anni scorsi ai giudici e, insieme, ai milioni di telespettatori della trasmissione. Senza girarci intorno ha parlato di un amore tossico. “Questa persona mi annullava, mi sminuiva e mi ha prosciugato della mia identità”, racconta Simona. E ancora: “Senza accorgermene mi sono trovata con delle catene addosso e non avevo la forza di tagliare dei cordoni ombelicali”.

“Ero completamente isolata, questo buco nero l’ho visto come un momento di depressione. Mi piace l’idea di raccontare un momento vero della mia vita che io non ho riconosciuto fino ad adesso. È un momento che va dal 2011 al 2018, sono accadute un po’ di cose. C’è stato un momento in cui mi sono allontanata anche da loro, dai miei figli e mi sono sentita in colpa”.





Ballando con le stelle, Simona Ventura: “Finita in un buco nero”

E ancora: “È stato un momento difficile. Avere accanto una persona che ti sminuisce continuamente, te lo fa credere che tu sei una persona che non vale. La violenza psicologica ti toglie le forze. Sono caduta in questa cosa senza rendermene conto. La cosa che mi ha fatto uscire è stato l’incidente di Nicolò”. Simona Ventura non ha mai menzionato nessuno nel suo discorso ma secondo il pubblico ci sarebbe un indiziato numero uno.

E sempre sui social c’è chi dimostra di non aver gradito l’uscita di Simona: “Troppe lagne. Non capisco tutti sti buchi neri: hanno avuto successo, soldi, primo marito compagno genero della Venier, trasmissioni successo. E basta con tutti sti discorsi, soprattutto se ora sta con un’altra persona che le vuole bene e si trovano benissimo. Perciò tutti sti discorsi passati francamente non hanno senso”.

Simone ha raccontato come è uscita fuori: “Noi amiamo e quando cominciamo un rapporto io ho sempre amato totalmente. Poi può essere che per tutta una serie di cose, per alti e bassi, ti trovi dei no e delle porte in faccia in momenti difficili. Ti trovi da sola. Io mi sono trovata senza la mia famiglia e senza nient’altro. Non è perché mi sono concentrata sulla mia professione. Assolutamente no. Sono finita in un buco nero e Samuel è stato bravissimo. Io volevo reagire e la cosa di Nicolò mi ha dato la forza di risalire. Si deve toccare il fondo per risalire”.