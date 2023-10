Ballando con le Stelle 2023, la battuta sull’abito di Milly Carlucci. Andata in onda la prima puntata dello show di Milly Carlucci e subito la bordata di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Barbara D’Urso. Ma non solo. La giornalista e giurata del programma si può dire che sia partita con il ‘botto’, apparendo più carica del solito. Non è sfuggita dal mirino delle sue battute persino la padrona di casa Milly Carlucci. Sembra infatti che Selvaggia abbia sottolineato qualcosa sull’outfit della conduttrice indossato in puntata.

Selvaggia Lucarelli sul vestito di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle 2023, la giurata non si trattiene. La giurata non poteva che esordire con il botto nel corso della prima puntata del talent show. Prima ha preso di mira Barbara D’Urso parlando con Simona Ventura, poi si è lasciata scappare alcune considerazioni sull’outfit di Milly Carlucci. Insomma, la giornalista ha dimostrato di essere pronta a centrare il punto con una precisione impeccabile.

Selvaggia Lucarelli sul vestito di Milly Carlucci a Ballando con le stelle 2023: “Ti sei vestita come lui?”

Iniziamo dalla frecciatina a Barbara D’urso. Dopo aver commentato la splendida prova di Simona Ventura, Selvaggia Lucarelli ha voluto lanciare una frecciata a Barbara D’Urso per la quale come è noto non nutre una grande stima. “Iniziai a fare questo mestiere grazie a Simona. Hai dimostrato che quando la tua carriera non è andata benissimo, e questo capita a tutti, sei stata in grado da ripartire dalle cose piccole”. E ancora: “Non sei andata in Inghilterra a postare su Instagram in inglese, così, improvvisamente. No, sei rimasta qui a fare cose più piccole con pazienza e modestia”.

Selvaggia Lucarelli non si è lasciata sfuggire l’occasione di commentare, seppur indirettamente, il caso Giambruno-Meloni davanti alle telecamere di Ballando. E questo prendendo spunto proprio dall’abito di Milly Carlucci: il chiaro riferimento al Blu Estoril tanto amato anche e soprattutto da Andrea Giambruno. “Ti sei vestita Blu Estoril?”, ha domandato Selvaggia rivolgendosi a Milly Carlucci tra le risate del pubblico.

“Tra l’altro Milly tutti stanno dicendo che ti sei vestita blu estoril” #ballandoconlestelle pic.twitter.com/9pbgQ37UDD — trashtvstellare (@tvstellare) October 21, 2023

La padrona di casa di Ballando con le Stelle però non si è lasciata cogliere alla sprovvista e ha saputo porre rimedio all’ironica provocazione di Selvaggia. Milly Carlucci ha dunque prontamente risposto: “No. Blu Royal!”. Insomma, con eleganza e astuzia, Milly Carlucci ha stroncato su nascere qualsiasi tipo di ulteriore frecciatina che si potesse lanciare in merito al chiacchieratissimo caso Giambruno. Meglio parlarne lontano dalle telecamere televisive.