È già tempo di pensare alla prossima stagione televisiva. I personaggi della tv si stanno preparando per i programmi che arriveranno in autunno. Tra questi c’è Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai1. Si parte il 16 ottobre come ha confermato Paolo Belli durante la puntata di Uno Weekend, trasmissione condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi. Manca ancora qualche settimana prima di vedere in pista i volti dello spettacolo.

Per quanto riguarda la sfida a suon di auditel Milly Carlucci se la dovrà vedere con Maria De Filippi, in particolare con Tu Sì Que Vales. Non è la prima volta che le due big della tv italiana si sono trovate a gareggiare l’una contro l’altra: da una parte Milly Carlucci alla guida del talent dei danzatori vip, dall’altra “Queen Mary” con Tu Si Que Vales, oppure con Amici, oppure ancora con C’è Posta Per Te. Sfide da cui la moglie di Maurizio Costanzo è quasi sempre uscita vincitrice, anche se è da sottolineare che la Carlucci si è sempre fatta valere con caparbietà e coraggio.

Nel frattempo è partita la caccia ai nomi dei protagonisti della prossima edizione. La conduttrice ha confermato in blocco la giura composta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Morgan potrebbe essere uno dei ballerini: secondo TPI, è certa la presenza dell’artista milanese nel cast dello show ballerino di Milly Carlucci. D’altronde non la prima volta che Marco Castoldi calca il palco dell’Auditorium della Rai nelle vesti di danzatore: già nel 2017 era stato ospite della Carlucci come “ballerino per una notte”.





E nelle ultime ore si fa avanti un altro nome: quello di Paola Barale. Stando a quanto riporta Novella 2000 sarebbe vicinissimo il ritorno sul piccolo schermo dell’ex valletta di Mike Bongiorno. Il settimanale diretto da Roberto Alessi che aggiunge che la showgirl piemontese avrebbe addirittura già firmato il contratto. La sigla sarebbe arrivata nelle scorse ore, lungo la giornata di venerdì 27 agosto: “Novella 2000 è in grado di anticiparvi che nella rosa di concorrenti di Ballando con le Stelle 2021 dovrebbe esserci anche Paola Barale”.

Qualora dovesse arrivare la conferma della presenza dell’ex di Raz Degan, si tratterebbe di un colpaccio da parte di Milly Carlucci che avrebbe strizzato l’occhio per avere anche Marcell Jacobs, il velocista azzurro che ha vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo (100 metri e staffetta 4×100): “Certo, non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest’anno – ha detto la conduttrice a DiPiù TV -. Per me è stata un’emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all’estero. Come ballerino per una notte non sarebbe male… Chissà, non mi sono mai posta dei limiti. Come le dicevo, se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura”.