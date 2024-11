Acque agitate a Ballando con le stelle, il caso Madonia potrebbe non restare isolato. Secondo alcuni nel ciclone potrebbe finire presto anche Bianca Guaccero. Bianca che era una delle favorite per la vittoria finale ma che ora non e lo è più. Intanto la Rai ha comunicato chi sarà il sostituto di Angelo Madona. La scelta finale è ricaduta su Samuel Peron, come riportato in questo comunicato della Rai.

“Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati della storia di Ballando con le Stelle. A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione. È una gioia riavere Samuel nella grande famiglia di Ballando, certi che il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale”.





Ballando con le stelle, Bianca Guaccero: sfuma il ruolo di favorita

Sulla cacciata di Madonia aleggia ancora un po’ di mistero. Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere che non c’entra niente. ”Madonia non è uscito da Ballando con le Stelle perché ha risposto a me”, ha scritto sul suo profilo X. Poi, in un articolo pubblicato sulla sua newsletter, ‘La Pellegrini liberata‘, ha spiegato che l’allontanamento del maestro dal programma non è in alcun modo legato alla discussione avuta con lui durante l’ultima puntata.

E quella battuta che ha dato il via a un botta e risposta. Proprio Federica Pellegrini potrebbe essere la chiave. Soffriva troppo la pressione con Angelo Madonia (con il quale c’erano state anche incomprensioni). E stesso sembra succedere a Bianca Guaccero, le cui prestazioni sono calate tanto che alcuni hanno ipotizzato possa soffire la personalità di Pernice.

Questo non significa che Pernice sarà allontanato, anzi, tra loro c’è una grande sintonia. Ma Bianca Guaccero potrebbe non essere più la favorita numero 1 per la vittoria finale nel programma. Staremo a vedere cosa succederà.