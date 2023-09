Ballando con le Stelle, un’altra concorrente svelata. E sì, stavolta è proprio il caso di dire che Milly Carlucci ha fatto centro. Il nome è eccellente nel mondo vip, anche perché da diversi mesi fisso sui siti e i giornali di tutto il mondo. L’aveva detto la conduttrice che durante questa settimana avrebbe svelato tutto il cast e col passare delle ore siamo sempre più vicini. “Da lunedì il rush finale: tutti i concorrenti saranno svelati e inizia il divertimento!”, si leggeva sotto al post apparso sui canali social ufficiali del programma.

E così, dopo Simona Ventura, Paola Perego, Carlotta Mantovan, Rosanna Lambertucci, Sara Croce, Lino Banfi, Ricky Tognazzi, Teo Mammucari, Antonio Caprarica, Giovanni Terzi e Lorenzo Tano è arrivato l’annuncio di Lino Banfi. L’attore pugliese 87enne e “nonno d’Italia” come viene definito anche nel post che conferma la sua partecipazione, sarà in pista insieme agli altri personaggi famosi sopracitati. Ma aspettate, manca ancora una, quella di cui parlavamo in apertura.

Leggi anche: “Milly non dice la verità”. Ballando con le stelle, la bomba scoppia in casa: la big mette tutto in piazza





Ballando con le Stelle, nome top ufficiale: l’aveva promesso e ci sarà

È Wanda Nara. La moglie e manager di Mauro Icardi, 36 anni, ultima (per ora) concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle. Proprio lo scorso anno, partecipò allo show del sabato sera di Rai1 nel ruolo di ballerina per una notte e probabilmente il pubblico di Milly Carlucci ricorderà cosa è successo dopo la performance.

Subito dopo essersi esibita, Wanda Nara era stata raggiunta da Paolo Belli, che salì sul palco con un contratto, chiaramente per gioco. “Se firmi questo, parteciperai al programma il prossimo anno”, le sue parole. E lei, dopo qualche tentennamento, aveva accettato. Sembrava solo una gag e invece in queste ore la Rai ha ufficializzato il suo nome nel cast.

Si è parlato tanto di lei in questi mesi. La scorsa estate Wanda Nara ha scoperto di essere malata e anche se non aveva ancora ricevuto una diagnosi certa era già finita su tutti i giornali argentini, che davano per sicura quella di leucemia. “Terrò i risultati privati per proteggere i miei figli”, aveva spiegato la 36enne indignata per quanto accaduto.