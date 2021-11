“Ho già informato Milly”. Ballando con le stelle, mossa forte di Morgan dopo i fatti con Selvaggia Lucarelli

Ballando con le stelle è una polveriera, non si spegne la guerra tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Ieri il cantante aveva annunciato di aver querelato la giornalista dopo quanto successo nella quinta puntata. E ora è pronto a compiere un altro passo. Per Milly Carlucci è un’edizione molto difficile già segnata dal caso della positività di Mietta, oggetto anche lei delle pesanti critiche della Lucarelli, e l’addio momentaneo di Albano Carrisi, uno dei ballerini più attesi.



La nuova bomba di Morgan arriva dalle colonne di Fanpage, al quale l’ex leader dei Blue Vertigo ha rilasciato un’intervista in cui rivela di aver fatto una richiesta per ben precisa a Milly. “Milly Carlucci, responsabile e capo progetto di questo spettacolo, secondo me ha il dovere di redarguire questo comportamento che ha svilito non soltanto il mio lavoro, ma anche il suo. Perché Milly è molto attenta, molto vicina a tutto, lei vede anche se c’è un bottone fuori posto. E allora, pensare che che c’è una hater, una bullista che distrugge solo per vanità e per odio, è una cosa impossibile”.

Morgan scrive a Milly Carlucci



Quindi Morgan aggiunge: “Ho anche scritto a Milly Carlucci, le ho detto ‘perché ti ostini’. Selvaggia ha dimostrato di non essere all’altezza del ruolo e c’è un sacco di gente che è capace di fare quello. Non c’è bisogno di ostinarsi”. L’ex marito di Asia Argento ha però ammesso di non aver avuto ancora modo di parlare con nessuno di Ballando con le Stelle.







La stessa Milly Carlucci non si è espressa sulla faccenda. Mentre fuori è il caos Morgan si sta preparando per la sesta puntata dello show una versione modernizzata di Singin’in the rain. In proposito ha usato parole al miele per Alessandra Tripoli. “Mi dispiace perché rovinare il lavoro fatto con una persona come lei, è davvero un peccato. Abbiamo rischiato l’eliminazione a causa di questa scenata, se fosse successo non me lo sarei mai perdonato”.



Il temperamento di Morgan non è nuovo. L’ultimo exploit al Festival di Sanremo quando costrinse Bugo a lasciare il palco. Chiacchiere e voci non erano mancante neppure a Ballando con le stelle con il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi che aveva raccontato di alcuni suoi mal di pancia.