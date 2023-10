Notizia meravigliosa per il pubblico di Ballando con le stelle. Milly Carlucci ha infatti scelto una vip super amatissima che allieterà milioni di telespettatori. Lei è una delle più belle in assoluto e sarà protagonista in uno dei momenti più attesi della puntata di Rai1. Uno dei giudici della trasmissione, Guillermo Mariotto, è stato colui che ha svelato in anteprima questa informazione che ha emozionato veramente tantissima gente.

Ballando con le stelle è uno dei programmi più apprezzati e seguiti e Milly Carlucci ha ottenuto il sì di questa vip. Si tratta di un vero e proprio colpaccio da parte della conduttrice televisiva, che è riuscita a farcela ancora una volta. Nessuno si aspettava che potesse accettare questa proposta, ma alla fine è stata in grado di ricevere questa notizia meravigliosa. Vediamo di chi stiamo parlando e cosa farà dunque esattamente.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci ottiene il sì da una vip

L’annuncio su Ballando con le stelle di Milly Carlucci è stato quindi fatto da Mariotto, durante la sua ospitata a Domenica In del 29 ottobre. Davanti a Mara Venier si è soffermato su questa vip, pronta a dare il meglio di sé in pista. Possiamo subito anticiparvi che è stata selezionata come ballerina per una notte e la sua bellezza incanterà tutto il pubblico. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando e perché il programma avrà sicuramente un considerevole aumento di ascolti.

Ad essere ballerina per una notte sarà Edwige Fenech, come detto da Guillermo Mariotto: “A proposito, c’è la Fenech. Sabato prossimo arriva in pista Edwige Fenech”. Appuntamento a sabato 4 novembre, quando in prima serata ci sarà la sua presenza. Lei è un’attrice e conduttrice tv che è stata famosissima in particolare dagli anni Sessanta agli anni Ottanta del secolo scorso e interpretava ruolo in film giallo all’italiana e commedia sexy all’italiana.

Alcuni mesi fa Fenech ha svelato cosa fa adesso: “Vivo a Lisbona con mia mamma, che a 95 anni ha ancora una pelle straordinaria, mio figlio Edwin e i miei nipotini Asia, di 10 anni, e Gabriel, di 3. Amo fare la nonna, li porto ai giardinetti, allo zoo, all’acquario. Ho scelto il Portogallo per aprire un nuovo capitolo e perché la gente lì è molto discreta“.