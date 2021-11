“Dovete farlo per me…”. Ballando con le Stelle, Mietta torna e parla: “Per me è importante”

Mietta può tornare a Ballando con le stelle: sarà in pista la prossima puntata di sabato 13 novembre insieme al suo ballerino Maykel Fonts. L’annuncio è stato dato dal suo insegnante di ballo Maykel Fonts con un post su Instagram pubblicato nel primo pomeriggio di mercoledì 10 novembre 2021, ha spiegato che lui e la sua partner saranno di nuovo in gara a partire dalla prossima serata. Il caso era venuta fuori dopo la sua positività al Covid e soprattutto dopo che si è scoperto che non era vaccinata.

Era stata Selvaggia Lucarelli a fare espressamente la domanda. “Maykel e Mietta sono vaccinati?” Una domanda a cui Milly Carlucci ha risposto: “Noi lo siamo tutti”. Risposta affermativa arrivata anche dal ballerino mentre Mietta si è limitata a domandare: “Perché dobbiamo parlare di questo?”. Immediata la replica della Lucarelli: “Mi voglio augurare che siano tutti vaccinati, mi auguro che questo programma si faccia con grande responsabilità”.

Mietta si era giustificata dicendo che non poteva vaccinarsi a causa di problemi di salute e “quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso. Trovo vergognoso dovermi giustificare ed essere costretta a mettere in piazza una situazione così privata per la quale non mi ero confrontata con chi dovevo confrontarmi. Proprio per questo sono rimasta spiazzata perché non volevo condividere il mio privato in diretta”.





Ora la cantante originaria di Taranto rompe il silenzio dopo la sua completa guarigione e con un video pubblicato sul suo profilo Instagram chiede sostegno e si rivolge ai suoi fan: “In questo momento ho bisogno del vostro supporto, del vostro calore, forza, amore ed energia. Senza pregiudizi, con una sincerità di cuore come vi è sempre stata donata da me. Spero possiate darmi una mano sabato e possiate essere importanti come sempre per me e Maykel”.

Anche se non c’è un riferimento esplicito, è abbastanza probabile che il messaggio di Mietta faccia riferimento alle polemiche dei giorni scorsi, quando era venuta fuori la sua positività. Selvaggia Lucarelli, giurata del programma, le aveva chiesto in diretta se si fosse vaccinata contro il Covid, ma lei aveva preferito non rispondere. Salvo poi farlo in un secondo momento, specificando di non aver ancora ricevuto l’iniezione per problemi di salute. Ora la cantante spera che le polemiche e la sua posizione sul vaccino non influiscano sui voti dei telespettatori.