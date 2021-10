La puntata di ieri a Ballando con le stelle è stata a dir poco agitata. Oltre le frecciate tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli a tenere banco è stata la mancata partecipazione di Mietta al programma. La cantante infatti è risultata positiva al Covid. Non appena la padrona di casa ha informato tutti della situazione, con Mietta in collegamento da casa, un commento di Selvaggia Lucarelli ha portato inevitabilmente a un botta e risposta dai toni polemici.



“Mi auguro che tutti i concorrenti e i ballerini siano vaccinati. Questo è un programma diverso dagli altri, in cui ci si tocca, si suda, si sta tutti insieme. L’anno scorso non c’era il vaccino ma quest’anno sì. Chi non è vaccinato può mettere a rischio la salute di tutti noi. Mi auguro che Ballando con le stelle si faccia con grande senso di responsabilità”. Parole che non erano passate inosservate.



La riposta era venuta dalla stessa Mietta che, in collegamento da casa con lo studio di Ballando con le stelle, aveva spiegato: “Ma perché dobbiamo parlare di questo? Nessuno vuole mettere a repentaglio la salute di nessuno. Sono dispiaciuta di non essere lì”. Storia chiusa? Niente affatto. Oggi si arricchisce di un nuovo particolare.







A Domenica In viene fuori la verità. In studio, Guillermo Mariotto ha spiegato che “Mietta non è vaccinata”. “Motivo? Non può per dei problemi di salute. Mi ha autorizzato lei a dire ciò”. A parlare c’ha pensato anche Pierluigi Diaco, giornalista lontano da Ballando con le stelle. “Le motivazioni che hanno portato Mietta a non farsi il vaccino – ha proseguito Diaco -, mi darà conferma Mariotto, sono personali e non condivise con i suoi genitori”.



E ancora: “Non voleva che questo aspetto trapelasse dalla tv”. Guillermo ha quindi chiosato: “Le motivazioni di Mietta sono anche mediche, lei non è una no vax”. Insomma, la bufera a Ballando con le stelle sembra passata. Ma per quanto? Di sicuro in settimana si tornerà sull’argomento e, probabilmente, arriveranno anche chiarimenti da parte di Milly Carlucci.