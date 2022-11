A Ballando con le stelle per Gabriel Garko ci sono altri problemi. E riguardano stavolta Giada Lini, ovvero la ballerina che si esibisce con lui. Questo periodo non è stato affatto semplice per l’attore italiano, che è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico dopo un brutto infortunio nel corso di alcune prove. Ha riportato conseguenze serie al tendine della sua spalla, ma fortunatamente potrà continuare il suo percorso nella trasmissione di Milly Carlucci, sebbene debba comunque portare per un po’ di tempo un tutore.

Ballando con le stelle non perderà Gabriel Garko, ma ora ci sono problemi per Giana Lini. Tornando a lui, è stato il suo produttore Nando Moscariello a rivelare tutto: “Voglio tranquillizzarvi perché l’intervento è appena finito, il dottore ha detto che è andato tutto veramente bene. Grazie per l’affetto che state dimostrando da giorni per Gabriel e soprattutto oggi”. Non c’è stata alcuna complicazione operatoria e ora Gabriel Garko potrà finalmente tornare piano piano alla normalità. Ma vediamo ora cosa è successo.

Ballando con le stelle, per Gabriel Garko nuovi problemi per Giada Lini

Tutte le attenzioni del pubblico di Ballando con le stelle erano per Gabriel Garko, ma i problemi adesso ce li ha Giada Lini. La ballerina del programma di Rai1 si è mostrata nell’ultimissimo periodo con degli occhiali scuri e lo ha rifatto anche nelle scorse ore in una Instagram story, postata sul suo profilo. Qui però ha finalmente fatto chiarezza su ciò che le è accaduto e ha subito specificato quali siano le sue attuali condizioni di salute. E ha anche fatto intuire, nonostante non lo abbia detto esplicitamente, se ci sarà o meno in pista.

Dunque, Giada Lini è apparsa con questi occhiali da sole anche sui social e ha scritto: “Problemino (non grave) ad un occhio” e ha taggato la pagina ufficiale di Ballando con le stelle. Non ha voluto scrivere altro, quindi non sappiamo esattamente come le sia capitata questa problematica fisica. Ma non ci sarebbero rischi per la puntata del 12 novembre. Sia lei che Gabriel Garko risponderanno presente, anche se inevitabilmente non saranno in forma smagliante. Proprio Giada aveva incoraggiato precedentemente il compagno di ballo.

Queste le parole di Giada Lini su Gabriel Garko: “Gabri sei una forza 💪🥹! Alcuni scatti pieni di emozione e adrenalina nella meravigliosa pista di @ballandoconlestelle ! Non si molla mai e noi ci metteremo il ❤️sempre 😘⭐️grazie a tutti a sabato sera!”.