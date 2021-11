Ballando con le stelle e Milly Carlucci tornano in onda. Appuntamento sabato sui Rai 1. Una puntata che si annuncia ricca di colpi di scena. Tanta curiosità c’è infatti per capire cosa succederà dopo la sfuriata di Morgan di una settimana fa. Una polemica con Selvaggia Lucarelli che aveva monopolizzato tutta la settimana tanto da spinger anche Milly Carlucci a intervenire nel corso di Storie Italiane. “Noi dobbiamo cercare la leggerezza del programma di intrattenimento, dove si fa sul serio ma è sempre un gioco”.



Quindi la conduttrice di Ballando con le stelle ha aggiunto: “Noi abbiamo una giuria meravigliosa che abbiamo scelto perché ci piace la loro dialettica. E si mischiano bene tra loro, composta da personaggi di grande spessore e intelligenza. I concorrenti hanno diritto di replica. L’unica cosa che posso dire è che Morgan ha sbagliato il tono, l’urlo, perché ti schiacci, ma tolto questo, se risentiamo le cose dette, scopriremo cose interessanti di cui si poteva parlare”.



In sostanza la conduttrice di Ballando con le stelle fa capire che le parole di Morgan non siano state offensive. Intanto ecco in arrivo grandi novità. Milly ha infatti deciso di tirare fuori qualche asso dalla manica per cercare di contrastare la semifinale di Tu Si Que Vales che quest’anno ha sempre avuto la meglio sullo show di Rai1 (tranne la prima puntata, finita in un pareggio).







Ci saranno infatti cinque ballerini per una notte a Ballando con le stelle. E sappiamo anche i nomi. I 5 ospiti saranno: Lillo Petrolo (di Lillo & Greg), l’attore Paolo Calabresi, il calciatore Ciro Immobile, l’influencer sua moglie Jessica Melena e Claudio Lotito, presidente della Lazio. Anzi, 4, perché Ciro Immobile non ci sarà. L’attaccante biancoceleste è stato vittima di un infortunio al polpaccio, rimediato durante il ritiro della Nazionale a Coverciano.



L’annuncio è appena arrivato attraverso i canali social di Milly Carlucci. “A causa di un infortunio rimediato sul campo, il calciatore biancoceleste non potrà esibirsi a Ballando con le stelle ma sarà ugualmente ospite per parlare del progetto nato a favore dell’inclusione dei bambini emarginati”.