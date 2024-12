“Caro pubblico, ci sono novità…”. Ballando con le stelle, Milly Carlucci spiazza pure il suo staff: bomba sul palco della finale

La finale di Ballando con le Stelle 2024 si preannuncia come una serata memorabile, ricca di spettacolo, emozioni e sorprese. Sabato 21 dicembre, Milly Carlucci, affiancata dall’immancabile Paolo Belli, torna su Rai1 alle ore 20:35 per condurre l’ultimo atto di un’edizione che ha conquistato il cuore del pubblico. Ospiti d’onore della serata saranno i Negramaro, Fiorella Mannoia e Gianluigi Buffon, che renderanno il palco ancora più speciale.

La band salentina porterà tutta la sua energia con un medley speciale, composto dal nuovo singolo “Marziani” e due successi iconici, “Mentre Tutto Scorre” e “Nuvole e lenzuola”. Per la prima volta su questo palco, i Negramaro saranno accompagnati da una coreografia esclusiva, creata appositamente per l’evento.





Ballando con le stelle, tris di ospiti di eccezione per la finalissima

Fiorella Mannoia regalerà al pubblico due dei suoi brani più amati, “Che sia benedetta” e “Quello che le donne non dicono”. Le sue esibizioni saranno arricchite dalla partecipazione dei ballerini di “Ballando” e dalla Paolo Belli Big Band, che darà un tocco di jazz alle sue performance. Gianluigi Buffon sarà protagonista di un momento unico. Accompagnato dalle ballerine Anastasia Kuzmina, Veera Kinnunen, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli e Giada Lini, Buffon presenterà il suo libro “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi” mentre balla sulle note di “Ho voglia di ballare con te”, eseguita live da Paolo Belli.

Sul fronte della gara, la competizione per il titolo di campione di questa edizione 2024 è ormai aperta. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice partono favoriti, avendo conquistato il primo posto nella scorsa puntata con un punteggio di 30 punti. Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, invece, sono riusciti a qualificarsi grazie alla wild card di Simone Di Pasquale, ma dovranno recuperare una penalità di 20 punti.

I finalisti di quest’anno sono: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Tommaso Marini e Sophia Berto, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. Ogni coppia si prepara a esibirsi con coreografie inedite e sempre più complesse, puntando al titolo di campione. Le performance saranno valutate dalla giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, sotto la guida della severa Carolyn Smith. Inoltre, non mancheranno i ‘Tribuni del popolo’, ossia Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che commenteranno e daranno il loro giudizio a bordo pista. Anche Alberto Matano, “Principe del Tesoretto”, arricchirà la serata con il suo inconfondibile stile. Nonostante il clima festoso, non mancano le polemiche. Non dovrebbe esserci alcun problema sul ritorno su Mariotto, nonostante la nuova interrogazione parlamentare contro il giudice, ma come sempre in diretta tutto può succedere. Le tensioni legate al giudice, protagonista di diverse controversie, potrebbero aggiungere un ulteriore elemento di suspense alla serata.