Ballando con le stelle, bella notizia per Alessandro Egger a darla è lui stesso. Nelle settimane scorse l’ex volto della pubblicità delle barrette di cioccolato Kinder aveva fatto parlare di se lasciandosi andare ad un doloroso sfogo nei confronti della mamma, Cristina Vittoria Egger Bertotti. Tra i due, infatti, il legame si è spezzato tempo fa, una situazione difficile per il ragazzo. “Il mio dolore più grande è che sento di non essere mai stato accettato da chi mi ha dato la vita, da chi mi ha voluto. Io credo che quando nasci sei un dono a prescindere ed io credo di non aver mai fatto niente di male”.



Alessandro e la madre non hanno più rapporti da diverso tempo, ma nel 2017 hanno partecipato insieme a Pechino Express. Una versione smentita dalla madre. “Non ha vissuto in strada come dice lui, io ho sempre pagato tutto, poi lo ha aiutato la nonna. Ma lui è caparbio e presto ha voluto fare da solo. Ha fatto anche lo spazzino a Londra per pagarsi l’affitto, poi si è affermato come modello”.

Ballando con le stelle, Alessandro Egger condurrà un programma



“Purtroppo lui sente, sbagliando, alcune carenze affettive e nel suo cuore ci sono nodi irrisolti”, aveva detto a Fanpage. E ancora: “La Rai non ha voluto darmi diritto di replica perché in modo evidente stanno studiando il personaggio tv, del povero ragazzo abbandonato per strada… Ma non è vero! […] Vorrei smentire le accuse e vorrei puntare il dito sulla Rai per aver costruito il personaggio senza indagare sulla realtà dei fatti”.



Alessandro, da parte sua, non aveva replicato, pronto per una nuova avventura. “Dopo ‘Ballando con le stelle’ farò il conduttore in tv”. Così Alessandro Egger, uno dei concorrenti del programma di Milly Carlucci, in diretta in radiovisione su Rtl 102.5 News nel corso di ‘Trends & Celebrities’. “Ho avuto dei contatti e a questo punto – non posso ancora dirvi dove e quando – lascerò Milano – capitale della moda – per trasferirmi a Roma”.



Quindi conclude: “Voglio continuare a fare cinema e soprattutto televisione”, dice il concorrente di Milly Carlucci. Per lui la finalissima di ‘Ballando’ il prossimo 23 dicembre in prima serata su Rai1. Una finale molta attesa durante la quale non mancheranno certo i colpi di scena.