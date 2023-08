Due mesi all’inizio della nuova stagione di Ballando con le stelle e l’aria è già agitata. Nelle ore scorse un’ex stella del programma è voluta intervenire per dire la sua e raccontare cosa succede dietro le quinte del programma. Parole che Milly Carlucci, che a quanto pare l’aveva fortemente voluta, potrebbe non accettare di buon grado. Milly che, nelle settimane scorse, è stata sbugiardata da Carolyn Smith sulla questione giuria. La conduttrice, infatti, ha spiegato più volte che non ci fosse ancora nulla di certo.

Senza alcuna intenzione di farlo Carolyn ha infatti confermato la sua presenza. Nelle scorse ore la coreografa ha pubblicato una Story Instagram in cui ha mostrato dei sarti al lavoro, specificando che si stanno impegnando per creare abiti per la sua prossima avventura a Ballando. Più chiaro di così, insomma, non sembra possibile.





Ballando con le stelle, Paola Barale contro la trasmissione

Come non sembra possibile travisare le parole di Paola Barale che ha raccontato di essere rimasta soddisfatta a metà dell’esperienza. “Il sabato sera la gente vuole rilassarsi e Ballando con le Stelle italiano, l’anno scorso, è stato veramente pesante e io non ho aderito a questo perché è diventato gossip e quindi non è andato come avrei voluto io perché questa cosa mi ha impedito molto di esprimermi”.

“Dall’altra parte sono molto felice di averlo fatto perché il ballo fa benissimo. Da un certo punto di vista mi ha fatto bene, dall’altro sono rimasta un po’ dispiaciuta perché lo pensavo diverso. Io avevo deciso di accettare perché mi sembrava un programma meno ‘gossipparo’ e invece l’anno scorso lo è stato”. Insomma, sembra di capire che forse non lo rifarebbe.

Intanto resta da capire cosa farà Paolo Belli il cui contratto non è stato ancora ufficializzato come lui stesso aveva spiegato. “Sto facendo gli scongiuri, finché non si firmano i contratti. Il dubbio ti dà tanto ma la televisione, come tutte le cose quando ti esponi, amplifica tutto, anche l’errore. Sei pronto a rimediarlo perché ci hai dato dentro, ma se sbagli e sei impreparato la televisione ti massacra, sei imperdonabile”.