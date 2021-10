Ballando con le Stelle 2021, non c’è pace. Sabato scorso, seconda puntata dello show condotto da Milly Carlucci è esploso il caso Mietta. La cantante è risultata positiva al Covid e dunque è finita in isolamento insieme al suo ballerino Maykel Fonts. Nel corso della diretta Selvaggia Lucarelli ha chiesto a Mietta in collegamento se fosse vaccinata e quella domanda l’ha molto turbata e costretta in qualche modo a chiarire di non avere posizioni no vax dopo che a Domenica In Guillermo Mariotto ha rivelato che la cantante ha in realtà dei problemi di salute personali che le impediscono di farsi vaccinare.

“Non sono una no vax, non l’ho ancora fatto per motivi di salute che riguardano esclusivamente me. Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso”, ha poi chiarito la concorrente di Ballando su Instagram. ”Io non sono contraria al vaccino – ha proseguito – trovo vergognoso dovermi giustificare ed essere costretta a mettere in piazza una situazione così privata, per la quale non mi ero ancora confrontata con chi intendevo confrontarmi”.

Ballando con le Stelle 2021, un altro concorrente in quarantena

“Proprio per questo ieri sera sono rimasta spiazzata, perché non volevo condividere il mio privato in diretta”, ha aggiunto Mietta per poi chiudere il suo intervento sulle scuse che si aspetta di ricevere dopo essere stata messa “inopinatamente alla gogna”. Ma a quanto pare Mietta non sarà l’unica a non poter danzare davanti ai giudici sabato prossimo.





Anche Memo Remigi, scrive il sito Biccy, salterà probabilmente la terza puntata di Ballando con le Stelle 2021: è finito in quarantena essendo rientrato in un tracciamento. Significa che qualcuno con cui ha avuto rapporti è stato trovato positivo e per questo è scattato l’isolamento precauzionale anche per lui. Ma essendo vaccinato ed essendo risultato negativo al tampone, l’isolamento durerà solo una settimana.

A darne annuncio è stata Serena Bortone in diretta a Oggi è un altro giorno, programma in cui Memo Remigi è presenza fissa: “Oggi Memo non è qua con noi, è a casa. Sta benissimo, ma è quarantenano. Come sappiamo il Covid continua a girare, per questo ogni giorno abbiamo il bollettino e dobbiamo stare sempre più attenti, dobbiamo vaccinarci. Memo è rientrato in un tracciamento e quindi giustamente è stato isolato. Non è però il tracciamento di Mietta”.