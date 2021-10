“Loro due…”. Alex Belli, dopo il bacio con Soleil Sorge al GF Vip è la moglie a parlare. E lo fa sapere

Fa ancora discutere il bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip. I due sono molto amici all’interno della Casa e insieme al Davide Silvestri formano un gruppo abbastanza unito. “Tra tutti c’è stato un bacio in particolare che mi ha destato qualche sospetto. Perché mi è sembrato un po’ troppo reale, direi davvero realistico. Oserei dire un po’ troppo spontaneo. Guardate che energia e impeto c’hanno messo. Alex mi sembra che tu ci abbia preso un po’ troppo gusto o mi sbaglio? Tra di voi vedo una certa complicità, vi guardate, vi inseguite, c’è una bella complicità. Sappiate che vi controlleremo meglio”, ha detto Alfonso Signorini mandano in onda il video del bacio.

Nel vedere le immagini i due hanno affermato di stare bene insieme come due amici. “In pratica è partito spontaneo. Lei stava pulendo il bagno, io stavo dando l’aspirapolvere. Sì, è vero che c’è una grande complicità”, ha spiegato Alex Belli ribadendo di avere molta stima per l’influencer.

Soleil Sorge, inoltre, ha spiegato la dinamica del bacio: “Poi in realtà ci siamo guardati negli occhi, ci siamo bloccati un po’ e poi siamo andati, e vabbè. Non mi nascondo, tra me e lui c’è una bellissima amicizia. Abbiamo veramente instaurato un rapporto meraviglioso, e nulla – ha detto l’influencer e alla domanda se gli piaccia ha aggiunto – “Ma certo, nel senso che lo adoro”.





Sulla questione bacio è intervenuta la moglie di Alex Belli, Delia Duran. La modella e attrice venezuelana 33ennesi dice tranquilla, afferma di non essere per niente preoccupata di ciò che sta accadendo e di fidarsi ciecamente del marito. A Novella 2000 ha spiegato di non sospettare un tradimento da parte di lui: “Alex è cambiato, è maturato e sta dimostrando di essere un uomo onesto e generoso. Alex è un artista, e se a volte si espone in modo seducente, lo fa senza nemmeno rendersene conto”.

Dalle parole di Delia Duran si capisce che si sente abbastanza forte delle sue sicurezze. La modella ha affermato che Alex e Soleil sono in sintonia perché hanno caratteri simili e ha spiegato che l’avvenimento non scalfisce la fiducia che lei ha riposto nell’attore 38 enne: “Alex è attratto da Soleil mentalmente perché sono uguali, sono entrambi leader, hanno caratteri forti. Non è assolutamente nulla di preoccupante. La fiducia è sempre stata il nostro punto forte”, ha concluso Delia Duran che ha chiesto alla produzione del GF Vip di poter entrare per trascorrere una notte con suo marito.