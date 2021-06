“Non è vero quello che dicono di lui”. Awed, la verità sulle ‘accuse’ dopo la vittoria all’Isola dei Famosi

Awed, riflettori accesi sulla presunta relazione conn Giulia Laura Abbiati. Porta a casa il premio come vincitore indiscusso dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi ma il suo rientro in Italia è accompagnato anche da molti pettegolezzi in merito alla sua vita sentimentale. La figlia del noto ex portiere del Milan ha fatto chiarezza sulle voci che circolano sul loro conto.

Una love story tra Awed e Giulia Laura Abbiati? Pare che il flirt o presunto tale abbia raggiunto il capolinea poco tempo prima di sbarcare sull’Isola dei Famosi. La notizia è stata diffusa dal settimanale Chi con parole abbastanza esplicite: “Prima di partire per L’isola dei Famosi il naufrago Awed ha spezzato un cuore in Italia. Una storia che finora non era mai stata svelata”.

E sempre sul settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge: “‘Chi’ vi rivela che il cuore è quello della bellissima Giulia Laura Abbiati, figlia dell’ex portiere del Milan Christian”. Ma le voci non fanno in tempo a girare che la replica da parte di Giulia Laura Abbiati giunge puntuale sotto gli occhi di tutti.





Queste le parole della figlia dell’ex noto portiere del Milan. “Non ho mai messo in mostra la nostra breve frequentazione, non mi appartiene. Stamattina però mi sono svegliata come ‘ex fidanzata di Awed con il cuore spezzato’ ed è molto ironico dato che entrambi sappiamo che di cuori infranti non ce ne sono stati, anzi”.

“È inoltre surreale che mio padre, uomo che ha costruito una carriera intera nell’ombra della sua riservatezza, si trovi inserito in questo patetico gossip di sua figlia con un ragazzo a lui nemmeno mai presentato! Capisco che tutto fa gioco…ma non pensavo si potesse arrivare davvero a tanto. Ah cosa più importante, vi rassereno sul mio cuore che, oltre a essere intatto, è anche pienamente occupato”.