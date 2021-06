Un trionfo in parte previsto. Comunque una grandissima gioia. Awed ha trionfato nella quindicesima edizione de “L’Isola dei Famosi”. L’influencer, appena rientrato in Italia, ha già avuto modo di scherzare sulla sua situazione sentimentale. Con un post ha scritto: “Cercasi disperatamente fidanzata per simpatiche uscite di coppia”. Anche nel corso del reality aveva provato a cambiare la sua ‘singletudine’, ma senza successo. Ora è spuntato fuori un gossip.

Sembra, infatti che prima di partire per l’Honduras Awed avesse una fidanzata. Il settimanale Chi ha sparato: “Prima di partire per L’Isola dei famosi il naufrago Awed ha spezzato un cuore in Italia. Una storia che finora non era mai stata svelata”. In particolare il nome avanzato era quello della figlia dell’ex portiere del Milan Christian Abbiati, ovvero Giulia Laura. Ma quest’ultima ha smentito categoricamente dicendosi esterrefatta da tali illazioni. Nessun ‘cuore spezzato’ dunque.

Ma il ritorno alla vita di tutti i giorni si sta rivelando comunque più complicato del previsto. Per tutti, anche per il vincitore Awed. D’altra parte vivere 85 giorni in condizioni estreme su un’isola sperduta non è cosa a cui si è abituati. “Devo ancora razionalizzare. Tornare alla vita di tutti i giorni è un trauma”. Parole molto dure che denotano una situazione non semplice. Lo stesso influencer, però, si è premurato di far sapere ai suoi follower che si sta impegnando per tornare al più presto al meglio della sua forma.





In un altro recente post Awed, sullo stato di salute e di forma sull’Isola, ha ammesso: “Riguardando queste foto devo ammettere di essermi spaventato molto anche io. Non vi nascondo che arrivato ad un certo punto, dopo 40 giorni, si stava materializzando nella mia testa l’idea di volermi ritirare. Ero arrivato al punto che ogni mattina mi svegliavo e pensavo: ‘Sono arrivato allo stremo delle mie forze, non ne posso più’ però sentivo anche una voce dentro di me che diceva di non mollare per nessun motivo al mondo e che dovevo lavorare di più sulla mia testa per non pensare al mio corpo’.

“E allora così ho fatto – conclude Awed – Se prima più mi guardavo e più mi odiavo ad un certo punto è scattato qualcosa dentro di me. Ho iniziato a RIDERE di me stesso. Quest’esperienza mi ha aiutato tantissimo ad ACCETTARMI. Mi accetto quindi mi piaccio. Accettatevi sempre per quello che siete, nessuno è realmente sbagliato, “brutto, magro, grasso” sono parole che non esistono”.

Sul fatto, invece, che siano usciti numerosi articoli sul suo conto il vincitore dell’Isola dei Famosi dice: “Questa roba è inquietante, sento una pressione addosso non indifferente, quindi sto vivendo questa cosa che non mi fa star sereno”.