A pochi giorni da Natale, cambia di nuovo negli equilibri della casa del Grande Fratello. La notizia, diffusa poche ore fa, è stata confermata da un breve video estrapolato dal live streaming e riguarda uno dei concorrenti: Helena Prestes. Una novità importante. In realtà, all’interno della Casa non si doveva sapere niente a riguardo di ciò, invece si è scoperto tutto. E la reazione del pubblico non si è fatta attendere.

A dare l’allarme agli altri è stata Jessica Morlacchi. Ieri sera, infatti, la cantante dei Gazosa si trovava in giardino insieme a Pamela Pratarolo del duo Non è la Rai, Lorenzo Spolverato ed Emanuele Fiori, anche se quest’ultimo era un po’ più defilato. Durante la conversazione sugli ultimi eventi avvenuti nella casa, Jessica ha fatto una rivelazione sorprendente. E che spiegherebbe secondo i telespettatori alcune dinamiche nuove all’interno del reality.

“Hanno avvisato di Helena”. Grande Fratello, l’allarme di Jessica che informa subito gli altri

Lorenzo e Pamela sono rimasti spiazzati dalle sue parole, ma sembra che Jessica non fosse l’unica a essere a conoscenza di questo fatto. Secondo molti telespettatori, le sue affermazioni sono credibili: a dimostrarlo sarebbe il cambiamento di atteggiamento di diversi concorrenti nei confronti di Helena Prestess rispetto alle settimane precedenti.

Come sa bene il pubblico del Gf, la fotomodella brasiliana ha vissuto momenti molto difficili nella casa, affrontando discussioni con quasi tutti gli altri inquilini. Tra gli episodi più rilevanti ci sono stati i contrasti con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Luca Giglioli e persino Jessica stessa. Helena è stata nuovamente nominata in massa dai compagni.

Tuttavia, di recente qualcosa sembra essere cambiato. Da “isolata”, Helena è passata a essere coinvolta e invitata a partecipare ai momenti di condivisione con gli altri. La spiegazione di questo improvviso cambiamento potrebbe essere contenuta nelle parole di Jessica: “Secondo me è arrivata voce, tramite i nuovi inquilini, che Helena fuori è molto forte”.

Ecco il motivo per la quale tutti si stanno avvicinando CASUALMENTE ad Helena, peccato che noi da fuori non ci caschiamo.#GrandeFratello #gf #zelena #heleners #helevier pic.twitter.com/CW6cPABzAP — ✎Me fo i cassi miei (@faceontv) December 18, 2024

Jessica si riferiva a Stefania Orlando, Eva Grimaldi o Maxime Mbanda, i quali potrebbero aver involontariamente lasciato trapelare dettagli che non dovevano rivelare per non alterare con fattori esterni le dinamiche del gioco. Nello specifico, Jessica ha fatto riferimento a Luca Calvani, che di recente sembra essersi avvicinato nuovamente ein maniera “sospetta” a Helena. Tuttavia, il pubblico non esclude che anche altri concorrenti abbiano adottato la stessa strategia: “Ecco il motivo che oggi erano tutti amabili con Helena. Noi vediamo h24 e non dimentichiamo”, scrive un utente su X.

La prima occasione per verificare se l’atteggiamento verso Helena cambierà davvero sarà sabato prossimo. Helena, infatti, è al televoto, che questa volta servirà a eleggere il preferito dal pubblico. Al momento la fotomodella appare prima nei sondaggi.