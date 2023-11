Caso nello studio di Uomini e Donne. Al termine della puntata del 10 novembre i fan si sono chiesti cosa sia successo tra Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino lontano dai riflettori. Ma andiamo con ordine. In questo inizio di stagione del dating show di Maria De Filippi tra i protagonisti assoluti c’è stato Maurizio Laudicino. Il cavaliere ha iniziato una frequentazione, ormai finita, con Gemma Galgani per poi conoscere un’altra dama.

Secondo gli appassionati del programma, Maurizio ha iniziato a uscire con Gemma per sfruttare la popolarità della dama per un proprio tornaconto. Era stata proprio la dama più famosa di Uomini e Donne a spiegare che durante le loro uscite non ci sia mai stato nessun avvicinamento e, anzi, le occasioni di uscita sono sempre state solo serate legate al lavoro di Maurizio insieme ad altre persone.

Uomini e Donne, Elena lascia lo studio con Maurizio: “Mi avete rotto i cog***”

Sta di fatto che dopo qualche uscita, Maurizio ha deciso di chiudere la frequentazione e di conoscere meglio un’altra dama, Elena Di Brino. I due protagonisti del dating show di Maria De Filippi hanno monopolizzato intere puntate dello show nell’ultimo periodo, ma da oltre una settimana la loro avventura nel Trono Over si è conclusa. Oggi è andata in onda la puntata d’addio e se ne sono viste di cotte e di crude.

Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino sono stati molto criticati dal pubblico e soprattutto da Gianni Sperti. La dama ha annunciato l’intenzione di andare via dal programma ha nel frattempo è rimasta in studio per un ballo con Maurizio Laudicino. A questo punto Sperti si è rivolto verso la dama e l’ha accusata di poca coerenza: “Se veramente vuoi andare via dal programma, lo fai di pancia. Ti alzi e vai via”.

Elena e Maurizio abbandonano lo studio… #UominieDonne pic.twitter.com/jahxBrOGPe — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 10, 2023

Elena Di Brino è diventata una furia e rivolgendosi a Gianni Sperti ha urlato: “Ok, me ne vado”. “Vengo con te”, sono state le parole di Maurizio Laudicino prima di alzarsi, gettare via il cartellino e lasciare lo studio con la dama. La dama era furiosa con Gianni Sperti ma in generale con tutte le persone che in questo periodo le hanno dato contro.”Ma basta, avete rotto i cog*** tutti quanti. Mi sono rotta il ca*o. Questo non è il mio contesto” si è sfogata Elena prima di strapparsi il microfono e abbandonare il programma.