Fuori programma romantico ad Avanti un altro. Nell’ultima puntata andata in onda, quella di venerdì 4 marzo Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono stati spettatori e prima ancora complici di un momento inedito. Ma va specificato che le puntate del gioco pre serale di Canale 5 sono state registrate settimane se non mesi fa in alcuni casi, quindi non è dato da sapere quando di preciso sia successo tutto.

In ogni caso è stata una grande sorpresa per il pubblico, ma anche per la concorrente di Avanti un altro in postazione, in attesa di rispondere alle domande. Prima di un blocco pubblicitario, quando ha squillato l’ormai inconfondibile tromba, il conduttore ha chiesto al valletto se volesse “procedere” in quel momento oppure più tardi.

Proposta di matrimonio ad Avanti un altro

“Detto tra noi, adesso o dopo?”, ha sussurrato Paolo Bonolis a Emanuele, il valletto della puntata di venerdì scorso. Che ha deciso di non aspettare, dunque il conduttore di Avanti un altro gli ha lasciato la scena. E al centro dello studio è arrivata la proposta di matrimonio. Ovviamente la produzione era complice: Emanuele aveva chiesto di poter fare questa sorpresa alla compagna ed è stato accontentato.





A quel punto Emanuele ha chiamato la sua compagna al centro dello studio: “Noi siamo insieme da 18 anni, abbiamo due bellissimi bambini e tanti progetti. C’è una cosa che dovrei dirle… Te l’ho detto tantissime volte però credo che questa volta sia la volta più importante. Ti amo e volevo dirti… Vuoi sposarmi?”, le ha chiesto in ginocchio e con l’anello in mano davanti a tutto lo studio di Avanti un altro.

Un momento molto emozionante per tutti, soprattutto per la coppia, ma non è mancato il pizzico di ironia di Paolo Bonolis che, avvicinando il microfono alla futura sposa le ha chiesto: “Lo accetta, lo ama?”. Ma prima che lei rispondesse, il conduttore di Avanti un altro si è allontanato e parlando con chi era dietro le quinte ha detto: “Mi chiamate la De Filippi, che si fa in questi casi?”. Risate, poi il sì e il bacio. “Bravi, bravi. L’amore trionfa!”, ha concluso il presentatore.