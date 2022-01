Un episodio pazzesco e unico nel suo genere è successo ad ‘Avanti un altro’, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis con il prezioso supporto dell’amico e collega di sempre Luca Laurenti. Il gioco prevede la presenza di alcuni concorrenti, che devono rispondere correttamente alle domande del presentatore. E una di loro, Eleonora, ha iniziato a raccontare la sua vita, infatti ha rivelato che scrive brani musicali da quando era una bambina e aveva studiato musica proprio in un conservatorio.

Poi la concorrente ha fatto un commento molto piccante su Laurenti: “Sono molto attratta dal fondoschiena di Luca Laurenti e mi piacerebbe dargli uno schiaffettino”. I primi quesiti posti ad ‘Avanti un altro’ sono superati alla grande dalla donna, la quale ha poi la chance di toccare il lato B di Luca. Dopo aver trovato la pariglia, non è stata in grado di rispondere nel modo giusto ad un’altra domanda ed è stata costretta ad abbandonare il gioco. Ma tutti si sono poi accorti di una cosa clamorosa.

La concorrente Eleonora di ‘Avanti un altro’ si è però fatta chiamare col nome di Sara Freccia Freccia, che è quello d’arte, e ha ammesso in più circostanze di essere molto emozionata per questa esperienza nel piccolo schermo. Una volta sconfitta, Luca Laurenti l’ha presa in braccio ed è uscito dallo studio insieme a lei. Ma quando è giunto un altro concorrente, Jeff, quest’ultimo si è accorto che sulla sedia c’era qualcosa di insolito. Ovviamente in studio tutti sono scoppiati a ridere quando Bonolis ha notato l’accaduto.





Il successore di Sara Freccia Freccia non poteva subito sedersi perché la sedia era bagnata. E ha esclamato: “Paolo, forse si è emozionata troppo la signora”. E Paolo Bonolis ha detto nella puntata di ‘Avanti un altro’: “Porca miseria”. Immediatamente è stata chiamata un’inserviente che ha proceduto alla pulizia della sedia. C’è chi ha ipotizzato che si trattasse di semplice sudore, ma anche chi ha paventato la possibilità che fosse pipì. Ovviamente quest’ultima ipotesi è sembrata davvero strana.

La pagina ‘Trashtvstellare’ ha commentato così l’episodio di ‘Avanti un altro’: “Vi prego, cosa ha fatto la signora, sto morendo”. In tanti hanno ironizzato sull’accaduto e hanno scritto commenti comunque rimasti in tono scherzoso. Un siparietto che ha fatto divertire milioni di italiani, che in quei minuti erano sintonizzati davanti alla televisione per assistere al programma di Paolo Bonolis.