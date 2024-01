Ancora una volta al Grande Fratello la protagonista del discorso è stata Beatrice, anche se non è stata citata direttamente da Paolo. Ma quest’ultimo, stando ai telespettatori, ce l’aveva proprio con la concorrente che al momento resta fuori dalla casa dopo essere stata colpita dalla perdita del padre. Non è ancora chiaro se e quando potrà rientrare nel programma.

Ma alcuni gieffini non si sono comportati in modo egregio nei confronti dell’attrice, infatti ciò che è successo al Grande Fratello con Beatrice ha fatto indispettire pure il conduttore Signorini. L’ultimo in ordine di tempo a finire nel mirino è stato Paolo per una frase che sta facendo discutere, proferita mentre stava dialogando in quel frangente col coinquilino Vittorio.

Grande Fratello e Beatrice, polemica per la frase di Paolo

Una nuova polemica è quindi scoppiata fuori dal Grande Fratello perché il tema Beatrice non è stato affrontato con empatia da tutti i concorrenti, compreso ora Paolo. Vittorio, uno dei più tristi dopo aver appreso la notizia della scomparsa del genitore della donna, si è esposto così di fronte a Masella: “Ma è stato un inizio anno un po’ così“. E l’altro gieffino se n’è uscito con delle parole discutibili.

La reazione di Paolo è stata questa: “Bello eh?“. Ma Vittorio lo ha subito smentito: “Insomma“. Masella ha successivamente rincarato la dose: “Va beh, vedila per te“. Il riferimento, secondo gli utenti di X, è all’assenza di Beatrice che avrebbe fatto piacere all’amico di Letizia. Anche il sito Blogtivvu ha preso le distanze, parlando di “una mancanza di attenzione per il dolore altrui raccapricciante e disgustosa”.

Questo bifolco se fosse successo a chiunque altro si sarebbe trasformato in Hulk puntando il ditone con accuse aberranti e giudizi misti di frasi fatte patetiche.

Ma è solo Bea, quindi…



Quanta gentaglia avete messo in qiella casa @alfosignorini è da rabbrividire. — 💫Ginevra💫 (@Ginni2018) January 4, 2024

Altri telespettatori hanno commentato: “Quanta gentaglia avete messo in casa, da rabbrividire”, “Un altro bel deficiente”, “Lo squallore di certi personaggi è di un’enormità assoluta”.