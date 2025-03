Nei giorni scorsi, Shaila Gatta ha deciso di rimuovere tutti i post che la ritraevano insieme al fidanzato Lorenzo Spolverato dai suoi profili social, un gesto che ha fatto nascere voci su una possibile crisi tra i due fidanzati, proprio a poche ore dalla finale del Grande Fratello. Lorenzo è ancora in gara per la vittoria insieme a Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Helena Prestes e una tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, al televoto questa sera. Non solo, in fan di Shaila e Lorenzo, gli Shailenzo, queste stesse ore, Shaila ha condiviso su Instagram una storia con un’emoji di un cuore fasciato, un simbolo che molti fan hanno interpretato come un segno di dolore o difficoltà che la ragazza potrebbe stare affrontando.

Nei giorni precedenti, Shaila Gatta aveva fatto una richiesta un po’ particolare alla produzione del Grande Fratello: quella di riavere alcune t-shirt che aveva lasciato nella Casa, insieme al suo profumo. Questi piccoli dettagli hanno alimentato ulteriormente i sospetti tra i fan della coppia che si è conosciuta nella casa del Grande Fratello, che cominciano a pensare che la relazione tra Shaila e Lorenzo possa essere in crisi.

Grande Fratello, Yulia parla di Shaila e Lorenzo

In questi giorni, le voci sulla cristi sentimentale tra Shaila e Lorenzo si sono fatte più insistenti, in particolare riguardo alla volontà della ragazza di prendere una decisione sulla loro relazione ora che il reality si sta per concludere e Lorenzo uscirà dalla Casa. A commentare la vicenda erano stati anche l’esperto di gossip Biagio D’Anelli e la giornalista Grazia Sambruna.

“Shaila non vuole stare più con Lorenzo”, aveva detto l’esperto di gossip, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip. Anche la giornalista Grazia Sambruna ha detto: “Un uccellino mi è venuto a dire che Shaila ha già fatto sapere la sua posizione telefonicamente. Appena uscita dalla casa Shaila ha detto, ‘troviamo il modo di levarmi di dosso quel ragazzo’. Parlando di Lorenzo, e non ha usato il termine ragazzo, ha usato un dispregiativo, un termine non positivo che non starò certo più a ripetere”. Queste due teorie, però, sono state smentite Yulia Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello che nella casa aveva legato tantissimo con Shaila.

L’ex gieffina, fidanzata di Giglio, ha recentemente rilasciato un’intervista a Non succederà più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli, parlando della coppia formata da Shaila e Lorenzo: “La coppia Lorenzo–Shaila mi piace tantissimo, io le voglio tanto bene a Shaila. Certo, ci siamo sentite tutti i giorni. Va tutto bene, è normale, sono giorni di assestamento ma tra loro è tutto a posto, lo vedrete con il tempo. L’amore per Lorenzo non è assolutamente cessato, perché dovrebbe? Con tutto quello che hanno costruito. Poi, se non dovesse andare, lo vedranno fuori. Per il momento tutto a posto, alla grande”.