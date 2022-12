Asia Nucetelli ha detto addio al mondo dello spettacolo, ora cerca un nuovo lavoro. Ex gieffina e influencer da 240 follower su Instagram ha deciso di scegliere così una strada di vita diversa rispetto a quella della madre, di professione showgirl nonché ex volto di Non è la Rai, e del padre Alessandro, personal trainer tornato alla ribalta per la sua amicizia con Francesco Totti. È con una Instagram story che Asia ha cercato di riassumere i motivi della decisione di abbandonare le scene.



“Perché non hai lavorato in televisione?”, le aveva chiesto una fan approfittando del box delle domande. Ed Asia Nuccetelli ha risposto nella maniera migliore, motivando la sua decisione in cinque punti. “Primo punto: la notorietà oggi c’è e domani non si sa. Io ho delle responsabilità tutti i giorni quindi era abbastanza rischioso buttarmi in quel mondo”. Secondo punto: “Ero sempre in giro e per montare era un casino”.

Asia Nuccetelli, addio al mondo dello spettacolo: “Non fa per me”



“Terzo punto: non mi va di farmi riprendere quando non mi va e magari ho la giornata no e avrei avuto gli occhi addosso o mi sarei dovuta riprendere tutti i giorni con il telefonino. Spesso esco in pigiama, non sono il tipo che si fa fotografare ovunque vada. Quarto punto: le dinamiche trash non fanno per me e l’ho capito provandole”.



E continua: “Mi avviliscono. Attenzione: mi piace da morire vederle ma non quando il soggetto sono io. Quinto punto: preferisco costruirmi una stabilità. Il resto, volendo, deve essere un “in più”. Asia ha quindi chiarito di essere in una fase particolare della sua vita: “Sono in una fase di transizione, sto facendo diversi colloqui di lavoro”.



Nel passato, appunto, il Grande Fratello Vip ma anche la lente mediatica puntata sulla sua vita privata, dalla vita sentimentale alla scelta di sottoporsi ad interventi di chirurgia estetica, più volte raccontati dalla stessa. “Ho fatto delle esperienze mediatiche che probabilmente a 18 anni non le ragioni e se ne avessero la possibilità, farebbero in molti – prosegue – Non prendiamoci in giro: c’è gente che per 1000 euro al mese lavora dalla mattina alla sera spaccandosi le mani”.