Addio alla televisione e una nuova vita per Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, con la quale aveva partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo essere ricorsa alla chirurgia estetica e aver subito tantissimi attacchi social, Asia ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e di rendere privato il suo account Instagram.

Passa gran parte delle sue giornate dedicandosi all’equitazione, come di recente ha mostrato una orgogliosa Antonella Mosetti pubblicando un video di una gara a cui ha partecipato la figlia: “Non ci sono le parole per descrivere la felicità che ho nel cuore per aver creato una creatura così speciale …. La mia salvezza. Il mio orgoglio , il mio unico grande AMORE ! Grazie Asia & Pyranka. Parlano sempre i fatti… le parole vanno via con il vento. Mia figlia”.

Asia Nuccetelli, la trasformazione della figlia di Antonella Mosetti

Sembrano lontanissimi i tempi di un’Asia Nuccetelli che, giovanissima e un po’ “acerba”, si relazionava con gli altri vip della Casa di Cinecittà. Era il 2016 e in molti ricordano anche la sfuriata di gelosia che Giulia De Lellis, all’epoca fidanzata di Andrea Damante, anche lui concorrente del reality, le fece durante una delle dirette tv.





Da quel momento Asia Nuccetelli ha deciso di sottoporsi ad alcuni ritocchini ed era stata la stessa Antonella Mosetti a spiegare il perché: “Una notte mi sono presa le sue foto e ho pensato a mia figlia come a una fan che mi chiede aiuto. Aveva questa gobbetta sul naso, non usciva più di casa. Appena maggiorenne, magari va da un chirurgo orrendo che me la rovina, ho pensato. Quindi ho preso il miglior chirurgo, l’ho strapagato. L’unico vero intervento estetico, poi solo qualche punturina di acido ialuronico, piccole cose. Grazie a questi ritocchini è tornata a sorridere”.

Nonostante il profilo privato, alcune foto di Asia Nuccetelli continuano a circolare sui social. Dopo aver avuto i capelli biondo platino e castani, oggi la figlia di Antonella Mosetti sfoggia un look corvino, con capelli lunghi e lisci e i suoi lineamenti ormai sono quelli di una donna e non più quelli della ragazzina che abbiamo conosciuto al GF Vip.

Per quanto riguarda il lavoro ormai Asia è una sportiva professionista: “Asia ha tre cavalli e gareggia in tutta Italia. Sono molto felice perché sono stata io a spingerla quand’era piccina. Stavo lavorando a un fotoromanzo in Calabria e lì vicino c’era un maneggio con dei pony. Asia aveva tre anni. Da quel giorno non si è staccata più dall’equitazione“, ha raccontato Antonella Mosetti in una recente intervista.